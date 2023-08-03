推進新型城鎮化　公安部：全面放寬大城市落戶條件

公安部周四（3日）召開記者會，宣布將探索戶籍准入同城化，試點實施靈活落戶政策，大力推進以人為核心的新型城鎮化，全面放寬Ⅰ型大城市落戶條件，完善超大特大城市積分落戶政策。



公安部周四（3日）召開記者會，宣布全面放寬Ⅰ型大城市落戶條件，完善超大特大城市積分落戶政策。（央視新聞）

談及推進新型城鎮化，公安部治安管理局副局長亓希國表示，截至2022年，1.4億農業轉移人口落戶城鎮，戶籍人口城鎮化率達47.7%。「推動農業轉移人口進城落戶是推進以人為核心的新型城鎮化的關鍵一環。」公安部將充分發揮人口管理對於人口有序流動的牽引作用，持續深化戶籍制度改革。

亓希國指，推動各地全面取消城區常住人口300萬以下的城市落戶限制，全面放寬城區常住人口300萬至500萬的Ⅰ型大城市落戶條件，完善城區常住人口500萬以上的超大特大城市積分落戶政策，確保社會保險繳納年限和居住年限分數佔主要比例，鼓勵取消年度落戶名額限制。

亓希國續指，進一步放寬集體戶設立條件，鼓勵各地在人才市場、眾創空間以及鄉鎮(街道)或者村(社區)設立集體戶，更好地便利民眾落戶。

此外，公安部還將探索戶籍准入同城化，支持具備條件的都市圈或城市群探索實行戶籍准入年限同城化累計互認、居住證互通互認；試點實施靈活落戶政策，對農村籍大學生、科技人才、退伍軍人因實際居住、就業創業等申請落戶的，可以遷入原籍地或就業創業地，助力城鄉融合發展。