涉受賄逾1465萬元　中國光大銀行原副行長張華宇獲刑12年半

中國光大銀行原黨委副書記、副行長張華宇，涉嫌受賄超過1465萬元人民幣，獲有期徒刑12年半，併處罰金130萬元人民幣。



周五（11日），張華宇受賄、利用影響力受賄案，在山東省菏澤市中級人民法院公開宣判。法院審理查明，2001年2月至2021年9月，張華宇利用擔任中國光大銀行股份有限公司總行營業部黨組書記、主任、光大銀行黨委委員、副書記、副行長等職務上的便利，為相關單位或個人在協調貸款、業務拓展、就業等方面提供幫助，非法收受有關單位或個人給予的財物共計折合人民幣773.6271萬元。

2019年1月至2021年11月，張華宇利用原擔任中國光大銀行股份有限公司黨委副書記、副行長職權和地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為相關單位或個人在協調貸款、公司信用評級調整、就業等方面提供幫助，非法收受有關單位或個人給予的財物共計折合人民幣691.9536萬元。

法院認為，張華宇身為國家工作人員，利用職務上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數額特別巨大，其行為構成受賄罪；張華宇離職後，利用原職權和地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，其行為構成利用影響力受賄罪。

法院表示，張華宇犯數罪，應予併罰。鑑於其受賄罪具有坦白情節，利用影響力受賄罪構成自首，且自願認罪、認罰，大部分贓款贓物已退繳，具有法定、酌定從輕、減輕處罰情節。遂依法以受賄罪判處張華宇有期徒刑十年六個月，併處罰金人民幣八十萬元；以利用影響力受賄罪判處張華宇有期徒刑五年，併處罰金人民幣五十萬元，決定執行有期徒刑十二年六個月，併處罰金人民幣一百三十萬元；查封、扣押在案的贓款贓物依法沒收，上繳國庫，不足部分繼續追繳。