世界首顆！中國成功發射陸地探測四號01星　助完善災害監測體系

北京時間2023年8月13日01時26分，中國在西昌衛星發射中心使用長征三號乙運載火箭，成功發射陸地探測四號01星，發射任務獲得圓滿成功。



此次任務是長征系列運載火箭第483次飛行。陸地探測四號01星是《國家民用空間基礎設施中長期發展規劃（2015-2025年）》中的遙感科研衛星，主要用於提供遙感資訊服務。

陸地探測四號01星運行於傾斜地球同步軌道，搭載的合成孔徑雷達載荷具有高解析度、寬覆蓋、多模式、輕量化等優點，是世界首顆進入工程實施階段的高軌合成孔徑雷達衛星。

陸地探測四號01星成功發射，將利於中國天基災害監測體系進一步完善，提高災害異常變化咨詢的識別精度效率，滿足地震監測、國土資源勘查、海洋、水利、林業等行業的應用需求，全面提升中國防災減災救災綜合水準。

長三甲系列火箭是中國發射次數最多的一型火箭，仍在進行一系列優化設計。中國航天科技集團有限公司所屬中國運載火箭技術研究院長征三號甲系列運載火箭型號總體設計師張耘隆介紹，本發火箭共對箭上和地面設備進行了10餘項優化改進，涉及常規發動機、低溫發動機、軟體等方面，進一步提升火箭的可靠性。