長征4號系列運載火箭第100次發射！風雲三號06星可監測颱風暴雨

《新華社》報道，8月3日上午11時47分，在酒泉衛星發射中心用長征4號丙載火箭，成功發射風雲三號06衛星，衛星順利進入預定軌道，任務取得圓滿成功。風雲三號06衛星是中國第一顆紫外高光譜探測衛星。



據了解，這次發射是長征4號系列運載火箭第100次發射，創造中國運載火箭發展歷程中又一個百發紀錄，成為上海航天技術研究院首個實現百發的運載型號，這次任務也是長征系列運載火箭第481次飛行。

該衛星將接替在軌超期服役的風雲三號C星，探測數據主要用於天氣預報、大氣化學和氣候變化監測業務及研究。

長征4號系列運載火箭第100次發射

《中新社》整理，長征4號系列運載火箭是繼長征3號甲系列運載火箭之後，中國第二型發射次數突破100次的運載火箭。

作為中國現役主力運載火箭之一，長征4號系列運載火箭包含長征4號甲（已退役）、長征4號乙和長征4號丙三個型號，它們分別於1988年9月7日、1999年5月10日和2006年4月27日首飛，均取得首飛一次成功的佳績。截至目前，「長征4號甲」執行了2次發射任務，「長征4號乙」執行了48次發射任務，「長征4號丙」執行了50次發射任務。

這次發射是長征4號系列運載火箭第100次發射，創造中國運載火箭發展歷程中又一個百發紀錄，(新華社)

風雲三號06星如何監測颱風暴雨？

中國早在20世紀70年代就開始發展氣象衛星，截至目前，已成功發射兩代21顆風雲氣象衛星，其中9顆在軌運行，是世界上少數同時擁有低軌和地球靜止軌道氣象衛星的國家之一。

《中新社》整理風雲衛星家族中，低軌氣象衛星用單數序號表示，第一代低軌氣象衛星命名為風雲一號，第二代為風雲三號。它們跨越地球的南北極轉，同時也是太陽同步軌道衛星，可以獲取全球觀測資料。

地球靜止軌道氣象衛星用雙數序號表示，第一代以風雲二號命名，第二代為風雲四號，這類衛星相對地球靜止不動，可以獲取中國及周邊區域的連續動態觀測資料。

目前，風雲三號C星已在軌工作近10年，風雲三號F星入軌運行後，將接過C星的工作，確保全球數值天氣預報衛星觀測資料的延續性，並與風雲三號D、E、G星組網觀測，形成中國四條近地軌道氣象衛星業務組網觀測「最強梯隊」。

這幾顆衛星分工合作，其中風雲三號F星重點觀測上午時間段大氣參數，以地球表面成像觀測為主，獲取的資料主要用於天氣預報、生態、環境、災害監測業務及研究。風雲三號E、D星分別重點觀測晨昏、下午時間段的大氣參數。風雲三號G星則有「降水星」之稱，重點觀測災害性天氣系統強降水，可提高降水氣象預報精準率。

作為C星的接替星，風雲三號F星具備更強大的業務能力。它搭載了先進的微波溫度計、微波濕度計、紅外高光譜大氣探測儀，可以對大氣進行更精細「三維CT」掃描。

相比C星，風雲三號F星大氣垂直探測通道數量提升近47倍，通道越多，大氣垂直分層探測越精細，這意味著，對大氣溫濕度分層認知更精準。這一功能在監測颱風暴雨天氣中可發揮重要作用。颱風暴雨區域的大氣溫濕度分佈可以描繪颱風暴雨位置、強度等資訊，該區域大氣溫濕度分層越精細，颱風暴雨資訊刻畫越精準。

風雲三號F星可提示未來幾小時哪些區域將發生強對流等極端天氣，更加精準地捕捉颱風暴雨等大氣溫濕度分層資訊，讓颱風暴雨更加“有跡可循”。

此外，風雲三號F星在紫外探測能力方面進行了重要升級，搭載的2台新研製的紫外高光譜遙感儀器，可通過「俯瞰」、「側視」，獲取更詳細的臭氧、二氧化硫、二氧化氮等大氣重要痕量氣體以及氣溶膠等資訊，服務於氣候變化、大氣化學以及大氣環境研究。