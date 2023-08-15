經濟差致基本支出困難　內媒曝地方財政局長每日被上門要錢遭刪文

中國經濟表現強差人意，據《經濟觀察報》日前報道，這半年來，不少地方財政局長一進辦公室就被轄內各單位代表排隊上門要錢，各地基本支出面臨很大困難。然而，除了發債及向上級要錢，現已無增收途徑。該報道在網絡引發熱議，但目前該文章在內地已被全網刪除。



該報道題為「財政局長這半年」，上周五（11日）發布後一度熱傳。報道指，8月2日上午7時半，中國華中某縣的財政局長陳康（化名）甫抵辦公室上班，門外已排起了隊，他們都是縣府其他單位及轄下鄉鎮來要錢的代表，而這已經是常態，有時還讓他一上午都出不了辦公室。

陳康表示，來要錢的部門都是有理由、需求的，「但是沒錢，只能多溝通多交流」；又指以往可從基金預算（土地出讓收入）安排資金，「現在哪有資金去安排？」報道續指，縣領導今年初還要求陳康撥款投資，但他以沒錢為由拒絕。現時，該領導只剩一個要求，就是保證三保（保運轉、保工資、保民生），保證工資。

該報道在網絡引發熱議，但目前已被刪除。（經濟觀察報）

陳康進一步稱，雖然數據上看起來財政收入好像沒有不及預期，但其實這是用了「技術調整手段」，形同「左手倒右手」。而他面臨的挑戰，卻是財政供養人員保障壓力大，機關事業退休人員不斷增多，公共服務供給壓力大，落實上級惠企紓困、穩成長政策產生的支出增加，以及政府債券還本付息進入高峰期。就下半年的工作，他指，首先是「應收盡收」，然後「多跑上級部門」爭取資金支持，再來就是多儲備專項債項目，最後則是繼續「盤盤家底」，看還有什麼可以盤活的資產。

報道又提及，華中一名開發區財政部門負責人李建（化名）在上半年忙於清理區內的空殼企業，因這些空殼企業只會「走帳交稅」，還享有退稅優惠，然而現時財政壓力太大，或許沒錢退稅，故需清理。還有一項重大任務，則是將隱形債務清零，以獲得上級部門資金獎勵。另一名層級較高的地級市財政部門負責人田然（化名）則直指，他從事財政工作20多年，今年是最困難的一年。如今，財政局長的工作令人嫌棄，「巧婦難為無米之炊」。

田然表示，其所在地級市的「三保」還沒有出問題，惟據了解，同省不少地級市已經出現了問題。3年疫情後，許多縣級行政區的財政已經非常脆弱，收支矛盾尖銳，面臨較大的收支平衡問題。目前要做的，便是調整預判，確定明年的預算規模。因此，今年的一項主要工作是爭取上級支持，因以往土地出讓收入比較多，對上級資金不夠重視。