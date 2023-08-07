促進民營經濟發展　國家稅務總局發布28條便民辦稅舉措

8月6日，國家稅務總局發布《關於接續推出和優化「便民辦稅春風行動」措施促進民營經濟發展壯大服務高質量發展的通知》（以下簡稱《通知》），推出優化五方面28條便民辦稅繳費舉措，促進民營經濟發展。



《通知》提出，製定編發支持小微企業和個體工商戶發展壯大的稅費優惠政策清單及相關指引，完善稅費政策精準推送機製，製定並試行《稅費政策精準推送工作規範》，不斷拓展企業自主申報、自行享受適用範圍。

《通知》明確，對納稅人因各種原因未在今年7月征期內及時享受研發費用加計扣除政策的，可在8、9月份由納稅人通過變更第二季度（或6月份）企業所得稅預繳申報的方式補充享受。同時，稅務部門將積極會同相關部門收集編發研發項目鑒定案例，幫助符合條件的中小微企業充分準確享受政策紅利。

《通知》表示，對「企業財務會計製度」等11項證明材料采用調閱復用措施，減少資料重復報送。在具備數據條件地區創新環境保護稅納稅申報方式，探索智能預填，縮短填報時間，堅決不收「過頭稅費」，讓執法行為做到剛柔相濟、法理相融，切實維護納稅人繳費人的合法權益。

國家稅務總局納稅服務司司長沈新國表示，圍繞進一步深化跨境服務，稅務部門將持續推進國際稅收合作，更好服務高質量「引進來」和高水平「走出去」。比如，完善12366跨境服務咨詢專線功能，加強跨境經營高頻疑難涉稅問題的收集整理。在稅務總局官網推出「海外稅收案例庫」，幫助民營企業在「走出去」過程中防範稅務風險。