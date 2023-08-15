歷史性時刻！中國成為世界最大船東國　船舶總噸位首超希臘

據全球最大船舶經紀公司旗下的克拉克森研究公司（Clarkson Research Services Ltd）公布的資料顯示，中國首次超越全球船舶噸位十年霸主希臘，成為世界上最大的船東國，鞏固了其在全球貨物和原材料運輸中的重要地位。



雖然以船舶總噸位而言，中國目前是最大船東國，但按照更受關注的指標載重噸位計算，中國仍落後於希臘。



克拉克森研究公司公布的資料顯示，中國公司目前擁有的船舶總噸位超過了全球任何一個國家。自2013年以來，希臘一直是該領域的領跑者。

資料顯示，按總噸計算，中國船東所持有的船隊規模達2.492億總噸，市場份額佔15.9%。希臘船東船隊規模為2.490億總噸，市場份額佔15.8%。日本以1.810億總噸排在第三位，隨後是韓國和美國，各約6600萬總噸。日本以1.810億總噸排在第三位，隨後是韓國和美國，各約6600萬總噸。

中國依靠從全球進口原材料以滿足其龐大的大宗商品需求。同時，中國也是主要的成品出口國，通常以集裝箱船的形式向全球供貨。（Reuters）

中國船東手握的訂單量幾乎是希臘船東的兩倍

《俄羅斯衛星通訊社》報道，中國船東船隊規模的領先主要得益於乾散貨和集裝箱船隊的增長。據介紹，憑藉貨運規模、造船以及金融方面的優勢，中國船東在新造船市場上非常活躍，目前中國船東手握的訂單量幾乎是希臘船東的兩倍。

此外，中國依靠從全球進口原材料以滿足其龐大的大宗商品需求。同時，中國也是主要的成品出口國，通常以集裝箱船的形式向全球供貨。

克拉克森研究公司在報告中說，中國在散裝貨船和集裝箱航運市場均是最大船東國。雖然以船舶總噸位而言，中國目前是最大船東國，但按照更受關注的指標載重噸位計算，中國仍落後於希臘。