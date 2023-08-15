習近平在首個全國生態日作重要指示　全面推進美麗中國建設

據《新華社》報道，今日（8月15日）是中國首個全國生態日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平作出重要指示，​​強調全社會行動起來，做「綠水青山就是金山銀山」理念的積極傳播者和模範踐行者，全面推進美麗中國建設。



在首個全國生態日到來之際，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平作出重要指示強調，生態文明建設是關系中華民族永續發展的根本大計，是關系黨的使命宗旨的重大政治問題，是關系民生福祉的重大社會問題。在全面建設社會主義現代化國家新征程上，要保持加強生態文明建設的戰略定力，註重同步推進高質量發展和高水平保護，以「雙碳」工作為引領，推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控，持續推進生產方式和生活方式綠色低碳轉型，加快推進人與自然和諧共生的現代化，全面推進美麗中國建設。

習近平希望全社會行動起來，做綠水青山就是金山銀山理念的積極傳播者和模範踐行者，身體力行、久久為功，為共建清潔美麗世界作出更大貢獻。

首個全國生態日主場活動15日在浙江省湖州市舉行。中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席活動開幕式，傳達習近平重要指示並講話。丁薛祥表示，黨的十八大以來，以習近平同誌為核心的黨中央把生態文明建設作為關系中華民族永續發展的根本大計，開展了一系列開創性工作，決心之大、力度之大、成效之大前所未有，生態文明建設的成就舉世矚目，成為新時代黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革的顯著標誌。新時代新征程，要深入學習貫徹習近平生態文明思想，把建設美麗中國擺在強國建設、民族復興的突出位置，以高品質生態環境支撐高質量發展，加快推進人與自然和諧共生的現代化。要持之以恒打好汙染防治攻堅戰，深入打好藍天、碧水、凈土保衛戰，持續改善生態環境質量；堅持把綠色低碳發展作為解決生態環境問題的治本之策，加快形成節約資源和保護環境的空間格局、產業結構、生產方式、生活方式；堅持山水林田湖草沙一體化保護和系統治理，著力提升生態系統多樣性、穩定性、持續性；積極穩妥推進碳達峰碳中和，做到在發展中降碳、在降碳中實現更高質量發展；持續推進生態環境治理體系和治理能力現代化，健全美麗中國建設保障體系。要以全國生態日主場活動為契機，進一步深化習近平生態文明思想的大眾化傳播，提高全社會生態文明意識，增強全民生態環境保護的思想自覺和行動自覺，推動形成人人、事事、時時、處處崇尚生態文明的良好社會氛圍。

2023年6月28日，十四屆全國人大常委會第三次會議通過決定，將8月15日設立為全國生態日。首個全國生態日主場活動由國家發展改革委聯合中央宣傳部、自然資源部、生態環境部等部門和浙江省人民政府共同舉辦，主題為「綠水青山就是金山銀山」。