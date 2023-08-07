2024台灣大選︱習近平的「統一大業」與柯文哲的「中國情懷」

台灣2024大選枱面上三組候選人（民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲），在「去中」、「抗中」成為政治正確的風向時，誰的「中國情懷」最深？答案當屬柯文哲。自稱「墨綠」又反對「去中」的柯文哲，如果在2024坐上台灣大位，將如何面對來自北京的統一進程？



「你骨子裏根本就是中國人！」

柯文哲多次稱自己是台灣「二·二八」事件受難家屬，因此政治光譜上屬於「墨綠」，意即「綠上加綠」。在一般台灣政治語境中，「綠色」乃對抗、反對「中國」的顏色，抗拒存在於台灣人身上的「中國性」。有趣的是，柯文哲打從投入大選選戰以來，在多個場合有意無意流露出其發自內心的「中國情懷」

6月14日柯文哲赴嘉義女中演講，其YouTube頻道釋出一段約5分鐘的演講精華，一度衝上YouTube發燒影片第一名，三天內點閲率就衝破100萬、吸引6,000多人留言，流量驚人。影片中可見，一位女學生提問：「現在學生都被手機綁架，有沒有什麼好的建議？」柯文哲答道，「像是抖音這類的軟件，在短短3秒鐘就能決定要不要關閉，只是一種感官上的刺激，且不到90秒的影片，能有什麼偉大的思考性？」因此他建議高中生，「應該讀論孟、唐詩三百首、古文觀止」。這一番「逆風」言論，隨即在台灣網路輿論場掀起論戰。

柯文哲（左）接受蔡正元（右）主持的網路節目《公道之聲》訪問，現場用閩南語朗誦唐詩宋詞。（Facebook／公道之聲）

由國民黨前立委蔡正元主持的網路節目《公道之聲》，8月2日請來第一位來賓即柯文哲。兩人對於台灣大選「三腳督」（閩南語，意即三方競逐）的情勢進行一輪析論後，進入到了敏感的兩岸關係環節。柯文哲表示，「維持現狀是（台灣）不得已的選擇」，因為「美國不讓兩岸統一，大陸不讓台灣獨立」，而且強調華府政治人物的「反中」情緒極其強烈。

柯文哲引述了鄧小平的說法，指「有些事不用在我們這一代解決，如果它不能解決的話」，作為其主張的鋪墊。接着話鋒一轉，又稱意識形態對他來說，只是工具，而不是目的，他認同美國在台協會（AIT）前主席卜睿哲（Richard Bush）的觀點，指台灣應先向大陸表明兩岸「同文同種」，只是當前政治情況不一樣。

在此基礎上，柯文哲的「中國情懷」再度上身。他表達了反對「去中」的態度，不需要否認兩岸的歷史、語言、宗教、文化連結，並強調「去中」對台灣不見得好，而且對台灣民眾是一種「精神壓迫」。接着在主持人的要求下，柯文哲用流利的閩南語背誦了唐詩《金縷衣》與宋詞《念奴嬌·赤壁懷古》，引得滿堂喝采，主持人蔡正元直言「你骨子裏根本就是中國人！」

閩南語繼承了中國的中原古音，在各系方言之中帶有典雅、正統的象徵意涵。柯文哲能以閩南語誦讀唐詩宋詞，從文化淵源的角度來看，其「中國情懷」確實非同小可。

對於統一仍舊「猶抱琵琶半遮面」

不過，台灣政壇有個怪異現象，「反中」強烈的民進黨籍立法院長游錫堃，致力於推廣所謂的「台語漢詩」。而陸委會前主委陳明通，也熱衷於以閩南語推廣四書五經。只是在「反中」的意識形態面前，他們以「台語」取代了「閩南語」稱謂。儘管如此，他們還是無形中成為中華文化最佳的推廣者，正如蔡正元所說，「你（們）骨子裏根本就是中國人！」

台灣民眾黨總統參選人柯文哲（中）7月23日前往高雄林皇宮參加「高雄市台灣選哲之友會成立大會」，柯文哲強調，未來會加強台灣中南部的經營。（台灣民眾黨提供）

柯文哲與游錫堃、陳明通等民進黨人最大的不同，在於他反對「去中」，而且認同兩岸在文化層面的「中國因素」。與此同時，他又不把意識形態當成目的，而視為手段，如同他在同個節目所言「換個位子就要換腦袋」，體現了柯文哲最大的特性，即言行做法靈活可變，可隨不同的時空環境與主客觀條件，選擇最有利的選項。

當然，「中國情懷」與「中國認同」是兩個層次的問題，與「中國統一」更是無法劃上等號，這是不少台灣人的現實情況，柯文哲只是不避諱地將「中國情懷」展現出來。在難脱台灣主流思潮的前提下，柯文哲對中國大陸的態度雖然開放，但也不自覺流露出傳統西方「和平演變中國」的想法，認為中國大陸有一天可能會走向更好的「民主自由」。

而這正是柯文哲沒有看到的「盲點」所在。儘管他不「反中」，也願意表現出「骨子裏的中國人」，或許其有拉攏藍營選票的用意，或許也是其真性情的外顯，但在面對兩岸迫在眼前的何去何從問題時，又退縮到了「以拖待變」的位置。以柯文哲的聰明才智，絕對知道「台獨」是「死路一條」，也絕對知道「統一」必將來臨，所以他才會研判中共將以「斬首戰術」直取台灣本島，卻仍義無反顧的參選總統。但面對「統一」，柯文哲猶抱琵琶半遮面的曖昧態度，讓他只能停留在馬英九路線的「兩岸善意交流」。

從「下一代解決」到「不能代代傳下去」

柯文哲把鄧小平「有些事不用在我們這一代解決」之語抬出來作為擋箭牌，說明了他對兩岸情勢的判斷還是過於保守。其實鄧小平並沒有說過這句話，他說的是「統一是大勢所趨，問題是我們這一代還是下一代。我想由我們這一代交賬為好。不行，還有你們一代。希望早一點。」他也說過，「如果我們這一代不解決，下一代解決這個問題更困難一些，那時出現什麼情況很難講了」。

毛澤東（左）和周恩來（右）認為台灣問題或可留到下一代解決，但必有解決的一天。（資料圖片）

柯文哲所引用的話，反而更接近毛澤東的說法。1960年毛澤東在一次會議上說，「解放台灣的任務不一定要我們這一代完成，可以留交下一代去做」，但他接下來還有句伏筆：「逐步創造些條件，一旦時機成熟就好辦了。」而周恩來也說過，「對台工作急是無用的，今後可能會拖下去。我們這輩子看不到統一，下一代或再下一代總會看到」，不過他還樂觀地補充道：「我們只要播好種，把路開對了就行」。

中共的對台政策或言統一政策，其實是歷代領導人的思路與承諾所疊加下來。毛、周等早期領導人，認為統一留待下一代，並不意味着他們認同統一問題只能一代又一代無限期拖延下去。所以到了鄧時期，他的態度已進展到「由我們這一代交賬為好」，「希望早一點」。

而到了當今的習近平時代，北京對台統一的決心與意志，更是往前邁進非常大一步，他在2019年在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上宣示：「兩岸長期存在的政治分歧問題是影響兩岸關係行穩致遠的總根子，總不能一代一代傳下去」；在中共二十大報告也強調：「祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現。」對於當年毛澤東提出的「創造條件」與「時機成熟」問題，今天習時代的答案已再明白不過：「實現祖國完全統一，是中華民族的歷史和文化所決定的，也是中華民族偉大復興的時和勢所決定的。我們比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標，也更接近、更有信心和能力實現祖國完全統一的目標」。

2019年1月2日，習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表講話，強調「兩岸長期存在的政治分歧問題是影響兩岸關係行穩致遠的總根子，總不能一代一代傳下去」。（新華社）

換言之，「下一代解決論」恐怕已不存在於當前中共的思維之中。而從客觀條件來看，美國為了壓制中國崛起、挽救其帝國餘暉所急切打出的種種「台灣牌」，反而適得其反地讓北京在台灣問題上掌握了更多的主動優勢。因此，柯文哲的「中國情懷」，固然令他與北京之間維繫着可資互動的基礎，不過統一的看法也得與時俱進，如今他面對不是毛澤東、周恩來，也不是鄧小平，而是習近平，從「下一代解決」進展到「不能一代一代傳下去」，這才是台灣所面對的真實處境。

當然，如同枱面上所有民選政治人物一般，柯文哲的兩岸論調，多半屬於「政治語言」。而政治是現實的，「政治語言」自然會隨着時機而做調整，這也是柯文哲政治性格比其他人更為突出的一點。如何面對北京的「統一大業」，不只是柯文哲，而是所有有意角逐2024大位的台灣政治人物，都不可能逃避掉的關鍵問題。