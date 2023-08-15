前央視主播柴靜復出　新紀錄片探討恐怖主義　預告片1小時即遭封

前央視女主播兼記者柴靜曾在2003年深入沙士（SARS）第一線而聲名大噪，隨後在2015年又因探討霧霾的紀錄片《穹頂之下》而備受關注，不過2017年她因丈夫的工作而搬到西班牙巴塞隆拿，自此淡出公眾視線。近日，在沉寂多年後，柴靜宣告復出，在微信公眾號推出紀錄片《陌生人——對話聖戰分子》，其以調查歐洲恐怖主義為內容，預告一出隨即引起熱議討論。然而，預告片在放出約一個小時後就在內地平台被刪，但這仍無阻網民討論。



據了解，新紀錄片一共6集，將在8月17日播出。13日，柴靜發布該片預告，但不到一個小時就遭到平台封禁，原因是有用戶投訴，經平台審核，影片涉違規內容。縱然如此，該條四分半的預告片仍在內地社交網站掀起熱潮，網民亦可通過柴靜在Youtube開設的帳號瀏覽該預告片。

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1976年出生的柴靜為內地知名媒體人，2001年開啟央視生涯，先後參與製作多個新聞節目，其中2003年深入沙士第一線而聲名大噪，並被《南方都市報》評選為年度風雲記者。

離開央視後，她於2015年獨立拍攝空氣污染的調查紀錄片《穹頂之下》，結果引起極大反響，在網上播出48小時後，播放次數即突破2億。不過僅2天後，該紀錄片就被封殺，柴靜自此銷聲匿跡。

柴靜拍攝的霧霾紀錄片《穹頂之下》曾引發廣大回響。（影片截圖）

據柴靜介紹，她2017年因丈夫工作原因而搬到巴塞隆拿，離開北京前，她還將以前採訪過的西裝送人，並解釋這是「解甲歸田」。詎料旅居一個月後，當地就發生恐襲，造成13人死亡、約130人受傷，令第一次離恐怖主義如此接近的她感到震驚，同時被刺痛。

於是，她開始著手進行調查，拍攝今次的新作，決心記錄下恐怖份子是如何走上這條路。她又指，今次是她第一次使用英文作為工作語言，而該片的製作依靠個人資金，極小的團隊和局促的製作條件。而在預告片的最後，柴靜對著鏡頭表示：「恐怖，要靠神秘才能夠維持，曝光它，它就會失去所有的控制力。」