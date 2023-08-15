01FactCheck｜內地兩田徑女將被指「男扮女」　遭世界田聯除名？

內地兩名女子田徑選手廖孟雪與童曾歡，身型、聲線、樣貌激似男性，運動褲中間疑似「激凸」，長期受到部分網民質疑。近期不少內地博主、台媒稱世界田徑聯會更新世界排名，這兩人的400公尺同時消失在國際田總排名上，疑似遭除名，消息更影射是因為「男兒身」。



《香港01》記者查詢世界田徑聯會官網，都還能找到廖孟雪與童曾歡的名字，但兩人主攻的200米、400米確實沒有世界排名紀錄，但廖孟雪在女子100米世界排名532名仍可以找到，童曾歡世界排名沒有記錄，但官網仍有紀錄她在2023年參與的田徑比賽。



兩人沒有400公尺排名記錄不代表被除名，可能是因為久未參加田徑賽事等因素，因「男兒身除名」說法並不準確且缺乏證據。



今年6月中國田徑協會應國際田徑聯合會的要求下發通知，規定每個省隊的田徑中心要對女性選手進行血睪酮檢測，一旦超標就不能出賽。兩人在6月後確實沒有公開出賽，兩人疑似被除名消息則在兩個月後，許多人信以為真。

而針對廖孟雪、童曾歡遭除名一事，中國田協並未給予任何回應。

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廖孟雪與童曾歡兩人都是湖南同鄉出身，也同樣是中國國內400公尺短跑好手。然而兩人的性別卻往往引來民眾們的熱議，原因在於過於陽剛的外表和不突出的女性性徵。兩人不只眉毛粗，包含五官、臉型等也都不若一般女性來得柔和，就連聲線都很粗獷。種種較趨近男性的特質，也無怪乎兩人的性別真偽備受關注。

對於性別爭議，國家田徑隊曾於官方微博澄清，指廖孟雪和童曾歡都是女兒身。

兩人曾留長髮曬出女兒照片

今年1月，廖孟雪再次受到公眾關注，原因是造型起了變化，從短髮變成長髮的近照曝光。此外，她更曬出手抱嬰兒的照片，有消息指廖孟雪在2020年結婚生女。

相片中，留著長髮的她身穿粉紅色外套，束起了小辮，相當溫柔地餵孩子吃香蕉，收起「雄風」，盡顯母性一面。

另一主角童曾歡的長髮照也引起關注，在2021年全國運動會中，她與廖孟雪出戰4x400米接力賽，為湖南隊奪冠。照片顯示，二人皆把長髮紮起，展現出之前沒有的飄逸一面。