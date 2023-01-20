內地兩田徑運動員多次被指男扮女兼「激凸」　長髮近照曝光引熱議

還記得數年前湖南女子田徑隊「雌雄莫辨」一幕嗎？當年不少人認為隊員廖孟雪與童曾歡的身型、聲線、樣貌激似男性，甚至運動褲中間疑似「激凸」，惹來不少揣測。事隔數年，近期，二人再次受到公眾關注，原因是造型起了變化，從短髮變成長髮的近照曝光，令網民猜測是否想證明自己的女人味。



廖孟雪閒時會在微博分享生活日常，過往的打扮也是偏向男性化，一如賽場上的形象。不過其手抱嬰兒的照片近期引起網民關注，相中，留著長髮的她身穿粉紅色外套，束起了小辮，相當溫柔地餵孩子吃香蕉，收起「雄風」，盡顯母性一面。

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無獨有偶，另一主角童曾歡的長髮照也引起關注，在2021年全國運動會中，她與廖孟雪出戰4x400米接力賽，為湖南隊奪冠。照片顯示，二人皆把長髮紮起，展現出之前沒有的飄逸一面。

雖然如此，男扮女的質疑聲仍未能被打消，「怎麼感覺兩個都像男的」、「不管怎麼看都是男的」。也有人關心廖孟雪與孩子的關係，「結婚生子？和誰結婚，誰生的孩子？」不過也有不少網民為事主抱打不平，認為不應妄下評論，「真的像男人但是我們不該只看外表的」、「女人應該是什麼樣的？如果生理女，那就不違反現有規則」、「不要隨意評判一個不靠外貌吃飯的人的外貌好嗎？訓練已經很辛苦了，為什麼他們要多余承受這些」。

而對於性別爭議，國家田徑隊曾於官方微博澄清，指廖孟雪和童曾歡都是女兒身。