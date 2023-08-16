習近平：西方現代化充滿戰爭、販奴、殖民、掠奪等血腥罪惡

中共中央機關刊物《求是》雜誌官網15日刊發總書記習近平的談話，其中提到習近平批評西方國家的現代化過程，「充滿戰爭、販奴、殖民、掠奪等血腥罪惡」。



這篇題為《中國式現代化是強國建設、民族復興的康莊大道》的文章，是習近平今年2月在新進中央委員會的委員、候補委員和省部級主要領導幹部學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神研討班上講話的一部分。

習近平提到，中共二十大報告明確概括了中國式現代化五個方面的中國特色，分別是人口規模巨大的現代化、全體人民共同富裕的現代化、物質文明和精神文明相協調的現代化、人與自然和諧共生的現代化，以及走和平發展道路的現代化。

在全體人民共同富裕的現代化方面，習近平說，這是中國式現代化的本質特徵，也是區別於西方現代化的顯著標誌。西方現代化的最大弊端，就是以資本為中心而不是以人民為中心，追求資本利益最大化而不是服務絕大多數人的利益，導致貧富差距大、兩極分化嚴重。

在物質文明和精神文明相協調的現代化方面，習近平說，既要物質富足、也要精神富有，是中國式現代化的崇高追求。物質貧困不是社會主義，精神貧乏也不是社會主義。西方早期的現代化，一邊是財富的積累，一邊是信仰缺失、物慾橫流。今天，西方國家日漸陷入困境，一個重要原因就是無法遏制資本貪婪的本性，無法解決物質主義膨脹、精神貧乏等痼疾。

在人與自然和諧共生的現代化方面，習近平說，尊重自然、順應自然、保護自然，促進人與自然和諧共生，是中國式現代化的鮮明特點。近代以來，西方國家的現代化大都經歷了對自然資源肆意掠奪和生態環境惡性破壞的階段，在創造巨大物質財富的同時，往往造成環境污染、資源枯竭等嚴重問題。我國人均能源資源禀賦嚴重不足，加快發展面臨更多的能源資源和環境約束，這決定了我國不可能走西方現代化的老路。

在走和平發展道路的現代化方面，習近平說，堅持和平發展，在堅定維護世界和平與發展中謀求自身發展，又以自身發展更好維護世界和平與發展，推動構建人類命運共同體，是中國式現代化的突出特徵。西方國家的現代化，充滿戰爭、販奴、殖民、掠奪等血腥罪惡，給廣大發展中國家帶來深重苦難。中華民族經歷了西方列強侵略、凌辱的悲慘歷史，深知和平的寶貴，決不可能重複西方國家的老路。