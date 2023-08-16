中國：擁有核武器從不為稱王稱霸　堅定維護國際核不擴散體系

今日（16日），中國外交部發言人汪文斌表示，《不擴散核武器條約》是國際核裁軍與核不擴散體系的基石，中方一向堅定支持《條約》宗旨和目標。中國堅定維護國際核不擴散體系，恪守不首先使用核武器政策，擁有核武器從來不是為了稱王稱霸，而是懾止核戰爭。



今日，在外交部例行記者會上，有記者提問：據報道，《不擴散核武器條約》第十一次審議大會第一次籌備會於上周在維也納閉幕。請問中方對此有何評論？

發言人汪文斌表示，7月31日至8月11日，《不擴散核武器條約》第十一次審議大會第一次籌備會在維也納舉行，標誌著新一輪審議周期啟動。當前，全球安全環境複雜演變，大國戰略安全競爭加劇。與會各方全面深入地討論了《條約》執行問題，儘管存在分歧，都展現了共同維護《條約》機制的願望。

汪文斌指出，《條約》是國際核裁軍與核不擴散體系的基石，中方一向堅定支持《條約》宗旨和目標。會議期間，中方以積極、建設性態度參加了各項實質工作，積極推動發揮《條約》服務安全與發展的時代作用，同時也堅定維護自身正當安全與發展權益。中國恪守不首先使用核武器政策，擁有核武器從來不是為了稱王稱霸，而是懾止核戰爭。中國堅定維護國際核不擴散體系，反對將地緣政治利益凌駕於核不擴散之上。中國積極推動和平利用核能國際合作，強調核能和平利用不能以犧牲自然環境和人類健康為代價。

汪文斌強調，中方將繼續以習近平主席提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議等一系列重大倡議為指引，同國際社會攜手努力，不斷加強《不擴散核武器條約》的普遍性、權威性和有效性，以共贏思維應對複雜交織的國際安全與發展挑戰，為這個動盪變化的時代注入更多的穩定性和確定性。