核裁軍｜中國裁軍大使：核武器國家應承諾不把其他國家列為目標

10月17日，中國裁軍大使李松在第77屆聯合國大會裁軍與國際安全委員會（聯大一委）專題討論中發言，就核裁軍問題提出中方七點主張。



李松稱，中國一貫主張全面禁止和徹底銷毀核武器，最終實現無核武器世界目標。《不擴散核武器條約》（NPT）無限期延長，不意味着核武器國家得以永遠擁有核武器。

他表示，當前全球戰略安全環境持續惡化，霸權主義、強權政治，冷戰思維、意識形態劃線，大國競爭、陣營對抗這樣的理念和政策，嚴重威脅國際和平與安全。核武器作用、核戰爭風險等問題再度引起國際社會高度關注。核裁軍何去何從，聯合國需要答案。中國主張：

一、國際社會應踐行真正的多邊主義，秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀。大國，特別是核武器國家，必須摒棄戰略競爭、以意識形態劃線、陣營對立對抗理念，放下獨享安全、絕對安全的執念，不將本國安全凌駕於他國安全之上，不利用核武器稱王爭霸、欺凌脅迫無核武器國家。

二、美國和俄羅斯作為依然擁有最龐大核武庫的核超級大國，應繼續履行核裁軍特殊、優先歷史責任，以可核查、不可逆、具有法律約束力的方式，進一步大幅、實質削減各自的核武庫，為最終實現全面、徹底核裁軍創造條件。鑑於核武器國家在核政策、核力量、安全環境等方面存在巨大差異，核軍控、核裁減、核透明不存在統一模板，須遵循「維護全球戰略穩定」、「各國安全不受減損」等原則，以公平合理、逐步削減、向下平衡的方式，循序漸進推進核裁軍進程。

三、核武器國家應對有關核戰略與核政策作出切實調整，降低核武器在國家安全政策中的作用，承諾不首先使用核武器，不把任何國家列為核打擊目標，不將核武器瞄準任何國家，無條件不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器。中國呼籲五核國締結「互不首先使用核武器條約」，並積極推動日內瓦裁談會談判締結對無核武器國家提供「消極安全保證」的國際法律文書。

四、「核共享」與NPT宗旨和原則背道而馳，不應鼓勵、不得擴散。與核武器國家結盟的無核武器國家，與其他無核武器國家具有很重要的不同之處，安全訴求也並不完全一致。這些國家也有必要承擔責任、作出努力，切實降低核武器在其國家安全戰略和集體安全戰略中的作用。

五、今年1月，五核國領導人發表《關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》，申明「核戰爭打不贏也打不得」。這一歷史性聲明及時發表，對防止核戰爭、維護全球戰略穩定具有重要深遠意義，必須得到嚴肅認真的恪守。五核國應進一步就戰略穩定、減少核風險等問題加強溝通，並可着手圍繞反導、外空、網絡、人工智能等更廣泛議題開展深入對話，重建互信，加強合作。

六、必須堅決抵制損害國際核不擴散體系的錯誤做法。個別核武器國家把地緣政治利益凌駕於核不擴散目標之上，奉行雙重標準和實用主義，與無核武器國家開展違背NPT目的和宗旨的核潛艇合作，並企圖在亞太地區複制「核共享」。國際社會應旗幟鮮明地反對上述核擴散行徑，共同創造有利於核裁軍取得進展的國際和地區安全環境。

七、NPT締約國應以新一輪審議周期為契機，堅定維護條約權威性和有效性，進一步加強國際核不擴散機制，推動NPT服務和平與發展。努力推動《全面禁止核試驗條約》早日生效，加強履約準備工作，恪守「暫停試」承諾。支持日內瓦裁談會在全面平衡工作計劃基礎上，根據「香農報告」所載授權啟動「禁止生產核武器用裂變材料條約」談判，通過具有法律約束力的方式實現禁產目標。