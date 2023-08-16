李強主持召開國務院第二次全體會議　強調中國經濟運行總體向好

據新華社報道，國務院總理李強周三（16日）主持召開國務院第二次全體會議，深入貫徹習近平關於當前經濟形勢和經濟工作的重要講話精神，全面落實黨中央決策部署，對做好下一步工作進行再部署、再推進，確保完成全年目標任務，紮實推動高質量發展。



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李強指出，今年以來，中國經濟運行總體回升向好，為實現全年目標任務打下了良好基礎。要堅持穩中求進工作總基調，堅定信心、保持定力、奮發作為，精準有力實施宏觀調控，強化各類政策協調配合，在攻堅克難中不斷推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解，在固本培元中加快塑造高質量發展新優勢。

李強強調，要著力擴大國內需求，繼續拓展擴消費、促投資政策空間，提振大宗消費，調動民間投資積極性，紮實做好重大項目前期研究和儲備。要著力構建現代化產業體系，加快用新技術新業態改造提升傳統產業，大力推進戰略性新興產業集群發展，全面加快製造業數字化轉型步伐。要著力深化改革擴大開放，深入實施新一輪國企改革深化提升行動，優化民營企業發展環境，推動外貿穩規模優結構，更大力度吸引和利用外資。要著力促進區域城鄉協調發展，深化落實主體功能區戰略，深入實施新型城鎮化戰略和鄉村振興戰略，鞏固拓展脫貧攻堅成果。要著力防範化解重大風險，有力有序有效推進重點領域實質性化險。要著力保障和改善民生，加大困難群眾社會救助兜底保障力度，多渠道促進就業增收。要著力強化防災減災救災和安全生產監管，切實做好災後恢復工作，深入開展安全生產風險隱患排查整治，最大限度保障人民群眾生命財產安全。

李強表示，要大力提升行政效能，為完成各項任務提供有力保障。國務院各部門要強化全局觀念，心懷「國之大者」，找准工作切入點，打開工作新局面。要主動跨前一步，加強協同配合，圍繞「高效辦成一件事」合力攻堅，不斷增強群眾和企業的獲得感。要打破思維定勢，堅持一切從實際出發，不斷優化工作流程和推進方式。要更好履職盡責，把監管與服務、保安全與促發展有機結合起來，多為發展想辦法，多為企業助把力，在全社會營造幹事創業、共促發展的濃厚氛圍。