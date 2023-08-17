新冠EG.5變種病毒在佛山等地流行　專家：普通人每年會感染1-3次

佛山市疾控中心周三（16日）表示，新冠病毒EG.5變異株，在當地流行毒株中逐漸佔據優勢，但危害仍在可控範圍內，尚無需擔心可能帶來的新一輪疫情影響。



據了解，EG.5屬於Omicron的亞型，是XBB.1.9.2的「後代」。世界衛生組織（WHO）此前數據顯示，在7月17日至7月23日這一周時間內，EG.5在中國的流行率從24.7%上升至45%。

而為了充分了解疫情態勢，目前佛山市已經開展多類新冠變異株監測項目，包括對哨點醫院採集的病例樣本、境外輸入的病例樣本進行監測，對聚集性疫情及重點場所疫情樣本進行監測，對重症及死亡患者樣本進行重點關注。

佛山市疾控中心表示，據綜合研判，目前疫情處於散發期，未來一段時間疫情將繼續保持平穩態勢。

此外，深圳市第三人民醫院院長盧洪洲表示，基於新冠的傳染性極強，感染過新冠後抗體自然衰減及沒有絕對的保護性新冠疫苗，基本上多數人每年會感染1-3次。「但是對於免疫功能正常的人群，不會造成特別大的影響。」

盧洪洲建議，對於高齡、糖尿病、腫瘤基礎病等免疫功能低下人群，每年定期接種新冠疫苗。接種疫苗的策略，可以包括鼻噴疫苗和皮下注射疫苗聯合免疫、多價新冠組合疫苗。