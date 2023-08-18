01獨家｜港消防救護赴廣州學國情　學員望兩地融合：我們目標相同

疫情封控開放以來，香港各紀律部隊多次組織交流活動前往大灣區學習交流。8月16日，香港消防處消防及救護學院國情研習班的72名學官學員前往廣州，與廣東省消防救援總隊進行為期3日的交流學習，本次交流學習將以理論授課、見習參觀、交流互學等多種形式展開。



新加入消防與救護的學官學員們接受《香港01》採訪時紛紛表示，此次來訪廣州是非常難得珍貴的經歷，希望可以同時融合兩地經驗技術，更好地服務香港市民、保護同胞。



8月16日，香港消防處消防及救護學院國情研習班的72名學官學員前往廣州，與廣東省消防救援總隊進行為期3日的交流學習。（鄭寧攝）

據介紹，今年3月和6月香港消防及救護學院已有2期共128人的國情研習班來到廣州，此次為第三期，此類「國情研習班」已得到了社會各界廣泛點讚，且能促進兩地緊密聯繫。

8月15日抵達廣州後，廣東省消防救援總隊在陸搜基地為香港學員們舉辦入營歡迎儀式、開班儀式，正式開啟3日行程。研習課程包括中式隊列步操訓練、國家發展變革專題授課，以及參觀總隊機關，體驗消防船，觀覽中共三大會址紀念館等活動。另外，晚上還將安排文藝聯誼、觀看電影《紅海行動》等，讓大家勞逸結合，增進感情。

救護學員無懼內地教官普通話口令快

17日清晨升旗儀式結束後，香港消防及救護學員分成四組在廣東消防教官的帶領下進行中式隊列步操訓練。踢正步、喊口號，十分熟練。不過，剛加入救護5個月的學員馮偉成坦言「唯一的區別是內地教官的口令節奏較快，我們需要更加專注地去聽每一個口令」。

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雖然內地教官口令較快，且增加難度要求學員們培養默契，但馮偉成自信地說，「我們在香港已經有一定的訓練，而且在消防救護學院已經大約有5個月的操練時間，跟師兄弟們共同生活，所以在默契方面沒有太大問題。」

本次行程中，讓馮偉成印象最深刻的是16日參觀廣東省中醫院，參觀護理搶救設備、救護車服務等。他表示，不論內地還是香港，「我們都堅持著共同的目標，並全力把握任何一個救治機會。」他亦十分期待參觀水上消防救援站，希望深入了解內地在水上方面的救援技術。

港消防學官嘆內地飛速發展 望兩地技術相互融合學習

下午，學員們前往位於荔灣區的廣州水上消防救援站，在碼頭受到了「水炮禮」的歡迎，並搭乘「穗消06號」消防船前往海心沙碼頭，參觀廣州亞運開閉幕式主會場及海心沙消防救援站。

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體驗了內地消防在應對水上災難時的不同設備，以及昨日在總指揮中心看到的智能消防控制室等設施，香港消防學官黃子豐說：「兩地消防各有自己的設備，對應事故的策略也有不同。我覺得在技術部署和策略制定方面可以兩地相互融合，相互學習。」

香港消防學官黃子豐。（鄭寧攝）

通過幾天的深入參觀，他表示，「感受到內地消防的發展很快，其中在參觀總隊指揮中心時，見識到廣東省消防救援總隊能在大型災難時遠距離準確地下達指令，讓我十分讚嘆和敬佩。」除此以外，黃子豐還很關注內地新能源方面的發展，「第三天會去參觀新能源電動車公司，我知道內地正在積極實行碳中和減少碳排放措施，所以希望更深入了解我國在這方面的科技發展。」

在廣州中共三大會址紀念館參觀完中國共產黨成立歷史及發展進程後，第一次來到廣州進行參觀的消防學員蔡建威說：「參加這次國情研習班，我有機會更深入了解祖國的歷史文化，也深刻體會到作為一個消防員，我們不僅要積極做好救火救援工作，且要為國家安全、社會穩定作出貢獻。因此這次國情研習班對我來說是非常寶貴的經驗。」

第一次來到廣州進行參觀的香港消防學員蔡建威。（鄭寧攝）

8月18日，香港消防及救護學院的學官學員們還將參觀廣汽埃安汽車製造廠區，觀看消防機動支隊車輛裝備訓練演示等活動。最後於陸搜基地參加國情研習班結業儀式，結束3日廣州行程返回香港。