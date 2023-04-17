灣區交流｜親身體驗消防救援　團員：好新奇，有機會想試多幾次

由香港消防處舉辦的大灣區交流團——「消防及救護青年團」於昨日（16日）結束一連三日的廣州交流訪問。

許多團員向《香港01》記者表示，他們在廣州度過了開心的三天，甚至有些捨不得，希望有機會還能再赴廣州，再參加內地交流團。

青年團副團長、副消防總長翁錦雄先生，以及青年團名譽助理總監麥玲玲女士也在採訪時表示，未來希望能夠多舉辦交流活動，讓香港青少年了解內地社會發展。



過去3日的行程中，團員們參觀了香港科技大學霍英東研究院、小鵬匯天航空航天科技有限公司等，與廣州白雲實驗學校的學生上課互動，更去了白雲山、夜遊珠江感受廣州的山水風景，最後在中國救援廣東機動專業支隊親身體驗火警救災場景。

消防及救護青年團名譽助理總監麥玲玲女士稱，希望讓青少年深入了解大灣區乃至內地各省市，了解國情。（香港消防處）

搭乘無人駕駛飛行汽車 感受中國企業自主創新技術

青年團首日參觀廣船、廣汽豐田車廠、小鵬匯天三間企業，從「海陸空」三方面感受內地科技、工業的發展。參觀小鵬匯天時，工作人員通過地面遙控操作，向團員演示了由該企業自主研發的陸空兩棲飛行汽車「旅航者X2」。

第二次演示時，工作人員邀請團員江梓晴搭乘體驗。在沒有工作人員的駕駛及陪同下，她獨自乘坐「旅航者X2」感受升空、盤旋、降落。回到地面後，第一次乘坐無人飛機的她豎起大拇指，「好似坐車咁，一樣好穩定，一啲都唔震，完全唔會驚，覺得好安全好安心。」

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經過親身體驗、親眼所見，在隨後的小鵬匯天的分享會上，青年團員們都非常專注地聆聽該企業負責人的講解，會後幾名團員繼續向負責人提問交流。團員陳杰昇稱，對飛行器、航空航天方面非常感興趣，聽介紹時雖然有很多專業名詞、術語不是很懂，但思考了很多，如有機會未來也想向這方面發展。

模擬火場、抬石油氣罐 團員親身體驗內地消防救援

行程最後一日，青年團到中國救援廣東機動專業支隊與內地消防員交流。講解員詳細介紹各種消防車輛裝備的用途，並現場展示機械狗、機動鏈鋸等多款救援搶險器材。

通過近距離觀摩體驗，青年團全面了解國家消防救援的發展。團員黃芷冰感嘆，最深刻是看到消防員用工具切割雞蛋殼卻保持雞蛋膜完好，「我感到很震撼。這種事情對我們普通人來說太艱難了，所以我很佩服他們」。

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團員分別體驗了物資疏散訓練和煙熱模擬訓練。參加煙熱模擬訓練的團員謝芯悠表示，穿上搶險救援服後覺得全身都非常重、感覺好熱，模擬逃生體驗屋內煙霧彌漫，「好矇，睇唔到嘢，入面有好多煙，呼吸有小小困難，（屋內）好似迷宮咁，自己慢慢探索」。

參加物資疏散訓練的團員陳杰昇在訓練後表示，深刻體會到消防員的辛苦，「可以嘅話想再體驗多幾次，因為係好新奇嘅體驗嚟」。

冀中港青年加深交流建立友誼

青年團副團長、副消防總長翁錦雄先生介紹，「消防及救護青年團」成立於2021年12月，現時約有260名成員，成團目的主要是想在課堂以外提供平台，讓香港青少年可以啟發自己，培養正向思維，學習團隊精神，及協助他們發掘未來的發展方向。

消防及救護青年團副團長、副消防總長翁錦雄先生表示，希望團員在各種活動中可以發掘自身獨特的潛能、興趣。（香港消防處）

他透露，青年團會透過不同的活動、定期訓練，讓團員學習課堂以外的常識，包括消防滅火救援的訓練，基礎急救，以及與國民教育有關的中式步操、升國旗及區旗訓練等等。除此之外，青年團又曾安排香港職業運動員，與團員分享運動員生涯的高低起跌。希望團員在各種活動中可以發掘自身獨特的潛能、興趣。

青年團名譽助理總監麥玲玲女士表示，成立該團的其中一個重要任務就是安排青少年到大灣區交流，希望讓他們更多了解、踏入大灣區，甚至是從小就與內地學生建立友誼。

青年團副團長、副消防總長翁錦雄先生，以及青年團名譽助理總監麥玲玲女士，隨團到中國救援廣東機動專業支隊交流。（香港消防處）

麥玲玲認為，本次青年團到廣州考察達到預期中的效果，無論是在學校參加工作坊，抑或與內地學生交流，團員們都非常開心，「甚至走嘅時候大家都有擁抱，有啲唔捨得」。若有內地學校希望來港交流，消防及救護青年團亦非常樂意及歡迎。

麥玲玲透露，下一步，青年團計劃在暑假安排交流團，讓青少年再深入了解大灣區乃至內地各省市，了解國情。