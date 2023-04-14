灣區交流｜消防及救護青年團今赴廣州　考察科企與內地中學生交流

香港消防處消防及救護青年團，今日（14日）起一連三日出發到廣州交流，期間會考察多間科研企業，並與內地中學生、中國救援廣東機動專業支隊交流。



早上8時，青年團副團長、副消防總長翁錦雄先生，率領27名團員、多名消防處人員及教師，從中港城碼頭出發，搭乘「國安號」正式開啟此次「青春同心來廣州」交流活動。

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為期3日的行程包括參觀香港科技大學霍英東研究院、小鵬匯天航空航天科技有限公司，並與廣州市白雲區白雲實驗學校的學生交流，更會拜會中國救援廣東機動專業支隊。

在開往廣州南沙的船上，團員們接受《香港01》採訪，表示非常期待3日的行程，認為能到廣州參觀交流是很難得的機會。其中已經3年沒有回過內地的團員張心媱稱，最關注的是首日參觀內地新型創業公司、車企，「在香港很難見到，好開心有機會可以見識到。」

參團青年最關注與內地學生交流

對於3日的行程，團員謝芯悠表示，非常期待和內地學生交流，想了解有沒有一些讀書技巧，提升成績。張心媱也稱，由於內地和香港的教育制度的不同，「希望了解大家不同的學習方式、思維，令自己在學業上有多方面的思考。」

此次，交流團在廣州白雲區白雲實驗學校將有2項交流活動，首日會與內地學生共同開展聯誼晚會、共聚晚餐。值得注意的是第二日行程，4月15日正逢中國第8個「國家安全教育日」，屆時團員們將與白雲實驗學校的學生們一同參加升旗儀式，體驗科學課堂、傳統剪紙文化課堂等。

團員蕭卓賢和江梓晴都表示，希望了解香港課程與內地課程的不同。蕭卓賢說，這次行程最期待的就是到白雲實驗學校，想看看香港中學和內地學校的分別，尤其聽聞內地學校的科技設備非常先進，想與內地學生交流，「聽聞內地有軍訓訓練營，都想了解下。」

據消防及救護青年團介紹，是次交流活動致力協助青年團團員認識國家發展，觀摩廣州南沙前衛的科研技術，同時讓團員有機會與中國救援廣東機動專業支隊及廣州的青少年接觸和交流。希望藉此加強青年團的國民身份認同，務求培育團員成為對社會有承擔、具國家觀念、香港情懷和國際視野的新一代。