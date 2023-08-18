習近平主持政治局常委會會議　強調防汛抗洪救災鬥爭取得重大成果

據新華社報道，中共總書記、國家主席習近平周四（17日）主持召開中共中央政治局常務委員會會議，研究部署防汛抗洪救災和災後恢復重建工作，並指出防汛抗洪救災鬥爭取得重大階段性成果。



圖為河北保定白溝河白溝新城高橋村段。（新華社）

會議強調，當前仍處於主汛期，全國多地暴雨、洪澇、颱風等災害仍然高發，華北、東北部分山區土壤含水量已經飽和，山洪地質災害風險高，依然不能有絲毫放鬆。個別地區旱情露頭並發展，同樣不可掉以輕心。各有關地區、部門和單位要始終繃緊防汛救災這根弦，始終把人民生命財產安全放在第一位，以「時時放心不下」的責任感，慎終如始做好防汛抗洪救災各項工作。

會議指出，要精準預警響應，進一步加強氣象預警與災害預報的聯動，突出臨災預警，做好點對點精準預報和滾動更新，強化預警指向性，落實直達基層防汛責任人的臨災預警「叫應」機制，加強預警和應急響應聯動，落實應急預案行動措施，把握工作主動權。要果斷轉移避險，「寧可十防九空，不可萬一失防」，關鍵時候果斷撤離轉移危險地帶群眾，進一步細化人員轉移避險預案，確保應轉盡轉、應轉早轉。

吉林舒蘭遭暴雨侵襲，農田村莊被毀。（視覺中國）

會議強調，要全力搶險救援，統籌調度國家綜合性消防救援隊伍、解放軍和武警部隊、中央企業和社會救援力量等各類救援力量，確保高效救援、科學救援，全力固堤排險，全力搶救被困人員，全力搜救失踪人員，最大限度減少人員傷亡；對薄弱堤段、關鍵堤防要提前進行加固加高，安排專門力量不間斷巡護巡查，及時處置管湧、潰壩等重大險情，堅決守住安全度汛底線。

會議指出，要用好救災資金，加快恢復重建，抓緊搶修交通、通訊、電力等受損基礎設施，抓緊修復災毀農田和農業設施，加大農資供應保障力度，加強對農民的農技指導，組織農民積極補種補救，做好農業防災減災工作，最大程度減少農業損失，保障國家糧食安全。要加快推進學校、醫院、養老院等公共設施恢復重建，保證受災學生都能按時開學返校。要迅速啟動災毀房屋修復重建，確保受災群眾入冬前能夠回家或搬入新居，安全溫暖過冬。

河北涿州洪消退，動物屍體和垃圾在地面上隨處可見。當局行大面積消殺，並建議居民減少外出。（影片截圖）

會議強調，要認真排查總結，抓緊補短板、強弱項，進一步提升防災減災救災能力。要加強國家區域應急救援中心能力建設，立足執行急難險重任務，突出區域性重大自然災害救援需求，盡快形成區域救援實戰能力。要加快完善流域特別是北方地區主要江河流域防洪工程體系，強化蓄滯洪區安全建設和運行管理，整體提升防禦能力。要加強城市防洪排澇能力規劃和建設，更新提升城市排水管網等基礎設施運行能力，與河道排澇工程有效銜接，保障城市骨幹排水通道暢通。

會議要求，各級黨委和政府要認真貫徹落實黨中央決策部署，進一步落實主體責任，各級領導幹部特別是主要領導幹部要靠前指揮，各有關地區、部門和單位要各司其職，消防救援隊伍、解放軍和武警部隊要勇往直前，基層黨組織和廣大黨員幹部要充分發揮戰鬥堡壘作用和先鋒模範作用，在防汛抗洪救災一線挑重擔、當先鋒、打頭陣，緊緊依靠人民群眾，把黨的政治優勢、組織優勢、密切聯繫群眾優勢轉化為防汛救災和災後恢復重建的強大政治優勢，全力保障人民群眾生命財產安全。