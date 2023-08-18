深圳南山區推900萬元旅遊消費券　港澳旅客最多享半價優惠

為了吸引港澳人士北上旅遊，深圳市南山區政府即日起，推出總額達到900萬元人民幣的旅遊消費券，於指定網站領取後最多可享半價優惠。



深圳南山區政府與旅遊網站合作，推出旅遊消費券，總值達到900萬元人民幣。優惠券分為兩種，第一種為「港澳定向優惠券」，領取時間為年8月18日10時至10月31日23時59分。另一種為通用文旅優惠券，領取時間為8月23日10時至10月31日23時59分。

港澳定向優惠券又分為港澳定向住宿優惠券、港澳定向景區優惠券和港澳定向度假優惠券，針對定位為香港、澳門的用戶定向發放文旅惠民補貼。南山區四星級及以上酒店及部分指定的酒店民宿、南山區部分A級景區及其他指定的景區、度假線路產品，均可享半價優惠，最高立減500元人民幣。

酒店名單：

華僑城洲際大酒店

威尼斯英迪格酒店

海景嘉途酒店

東華假日酒店

明華國際會議中心

中油陽光大酒店

鴻波酒店

青青世界酒店

深圳蛇口希爾頓南海酒店

深圳弘都酒店

深圳灣科技園麗雅查爾頓酒店

深圳爾邸酒店式公寓

鴻豐大酒店（南山店）

深圳益田威斯汀酒店

深圳南山希爾頓逸林酒店及公寓

南頭古城-INNO楹諾·小半城

南頭古城-有熊酒店

南頭古城-岩也的窄酒店

南頭古城-九間房民宿

南頭古城-城南有戲主題民宿

南頭古城-黑膠房子民宿

掃描圖片右下角二維碼領取消費券：

領取方式，可通過去哪兒APP內「深圳·南山知多玩多D」南山旅遊消費券主題廣告位，即可進入活動頁面領取優惠。