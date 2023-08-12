北上消費｜港人逼爆深圳商場、救活食肆　「月花40億元」買什麼？

香港通關之後，持續出現港人北上消費的熱潮，據統計，在剛剛過去的7月份，香港居民北上超過468萬人次，估算消費金額可達到40億元。



為甚麼港人開始喜歡每逢周末就往內地跑？深圳食買玩哪些最受歡迎？



每日平均15萬人次港人北上

根據入境處最新統計數字，今年7月份，有超過468萬人次香港居民北上，比上一個月增加了21萬人次。

也就是說，7月平均每日就有大約15萬人次北上，如果以東鐵綫9卡列車載客量2,845人來計，就相當於每日北上的港人，可以坐滿52列9卡車。在平日，北上的港人大概在13萬人次上下，而在出入境高峰的每周六，則會升約一倍，到22萬至25萬人次。

在平日，北上的港人大概在13萬人次上下，而在出入境高峰的每周六，則會升約一倍，到22萬至25萬人次。（當代中國製圖）

在7月1日香港回歸紀念日這個星期六，甚至有28.3萬人次港人北上；相比之下，同一天來港的內地旅客則只有11萬人次，還不夠北上的一半多。

以最近一個星期六8月5日為例，當天有約25萬人次港人（不包括經機場、港珠澳大橋及所有碼頭離港），經陸路口岸北上深圳等地。

這麼多香港居民北上，食買玩會花費多少呢？

根據香港政府統計處最近一份（2015年11月公布）有關港人北上的消費開支統計，2014年港人前往廣東省的平均開支（不計交通服務費用）為680元，北上到內地的平均開支，則是每人為860元。

若按照7月份超過468萬人次北上來計算，今年7月份港人北上消費的金額，就有40億元。當然，這樣雖然未計及通脹因素，不過還是可以拿來參考。

尤其在周末，福田口岸、羅湖口岸常常擠滿北上的人士。（網上圖片）

港版支付寶AlipayHK的數據亦顯示，在第2季度，香港人到內地消費金額和筆數，比上1個季度急升超3倍，出行、消費數據在半年內，呈現階梯式上漲。

港人「佔領」深圳哪些地方？

大量港人湧入深圳消費，引發不少深圳網民在社交平台上感歎「周末深圳已经被香港人佔領」。

那麼，如此大量的香港人，都「佔領」了深圳甚麼地方？

在福田，會展中心周邊的皇庭廣場、星河COCO Park等，是最受港人青睞的商場。（網上圖片）

由於連接東鐵線，經福田口岸、羅湖口岸入深圳是不少港人的選擇，而過關後，距離這兩個口岸僅一、兩站地鐵的福田會展中心周邊，以及羅湖國貿、東門周邊，商場眾多，餐飲選擇豐富，則很自然吸引了大部分港人。

國貿站上蓋的金光華廣場方面表示，每逢周末，「太二酸菜魚」在晚上7點前，就已經派發完當天的所有籌。（網上圖片）

另外，南山區的萬象天地、海岸城，以及寶安區的壹方城購物中心，也是一些港人會選擇的商場。

距離福田口岸只有5個地鐵站距離的深業上城，隨着港人到來，人氣也逐漸變旺，商場方面表示，今年以來，深業上城的香港消費者客流量上漲了40%。

近來，深圳各大商場也推出「港人限定」優惠，例如，福田卓悅中心、福田領展中心城等，都推出了憑回鄉證領取「消費券」「餐飲券」等優惠。

「救活」深圳食肆？港人北上深圳有美食「三件套」

不過，無論在哪個商圈消費，總有幾間食肆特別受港人青睞，當中不少原本在深圳人氣已不如當年，如今突然迎來客流，被深圳網友笑稱是「被香港人救活」。

有人總結，港人北上到深圳有美食「三件套」：阿嫲手作奶茶、太二酸菜魚及鮑師傅糕點。（網上圖片）

另外，以往港人在內地的消費領域，大多數以餐飲、水療養生、美容美甲等傳統項目為主；近年，則開始更加多元化，例如健身、汽車保養等服務，都開始吸引一些港人。

那麼，為甚麼香港人一到周末就湧入深圳？除了距離近、地方大、性價比高之外，如今內地服務業近些年創新花樣多，選擇也比以往豐富。

▼深圳服務業人員的態度，也普遍比香港好。圖為福田口岸附近一間頗具人氣的日式按摩水療「湯崎」▼



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此外，加上最近港元匯率跟隨美元保持相對強勢，也進一步提升港人北上消費的購買力。相比之下，來香港的內地遊客和北上人數相差甚遠，同時他們的消費模式也正在逐漸改變。

不少內地遊客由以往的來港「購物」變為「深度遊」，例如在香港進行當下時興的Citywalk（城市漫遊），來從不同的角度體驗香港的另一面，可見未來香港的旅遊潛力值得進一步挖掘。

國內旅遊熱 香港四大原因魅力不再 「Citywalk」興起能有轉機？

港人7月份有多少人北上消費？ 7月平均每日就有大約15萬人次北上，在平日，北上的港人大概在13萬人次上下，而在出入境高峰的每周六，則會升約一倍，到22萬至25萬人次。 港人月花40億的數據是怎麼得出來的? 根據香港政府統計處最近一份（2015年11月公布）有關港人北上的消費開支統計，2014年港人前往廣東省的平均開支（不計交通服務費用）為680元，北上到內地的平均開支，則是每人為860元。

若按照7月份超過468萬人次北上來計算，今年7月份港人北上消費的金額，就有40億元。當然，這樣雖然未計及通脹因素，不過還是可以拿來參考。

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