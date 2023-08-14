北上消費｜深圳為港人繪製專屬｢吃喝玩樂｣攻略　5大口岸免費派

深港兩地全面通關恢復半年以來，港人北上消費熱情不減。據深圳口岸辦反饋，僅8月12日一日，全市各口岸出入境人數70多萬人次。

為能夠給香港同胞們提供最實用最便捷的遊玩信息，深圳文化廣電旅遊體育局推出了《我同勒港》深圳旅遊攻略折頁小冊子，於8月13日起在5大口岸免費發放。

經過對港人赴深出遊喜好的調研，折頁通過手繪的形式，整合各類有趣打卡點、專屬優惠信息等，提供全面的遊深攻略。



玩轉口岸一公里+深圳遊玩打卡地圖

折頁共分兩個部分，其中「玩轉口岸一公里」系列通過推薦口岸附近的「吃喝玩樂遊購娛」，滿足香港朋友們下班到深圳或週末遊短期出行需求，希望大家可以通過City Walk的形式「絲滑」入深。

「深圳市遊玩打卡地圖」則有更全面的推薦，包括各大商圈、休閒好去處、餐飲好店、深圳十峰、 5A級景區、山海連城、深圳十大特色文化街以及住宿推薦等等。

深圳市遊玩打卡地圖

8月13日開始，福田口岸、皇崗口岸、羅湖口岸、深圳灣口岸、蓮塘口岸等五大口岸均已在入境通道擺放摺頁，其他口岸也在上新中。

繁體字書寫 港人讚「貼心」

昨日各口岸已有志願者進行小冊子派發的工作，還細心講解，幫助香港遊客第一時間掌握深圳遊玩攻略信息。不少過關港人表示，這本摺頁採用繁體字，非常貼心，插畫的風格親民有創意，從地理位置、深圳美食、休閒娛樂等綜合內容展示，特別是「玩轉口岸一公里」的內容，信息非常實用，能夠快速的幫助他們找到自己的「心水」地。

深圳市文化廣電旅遊體育局旅遊推廣促進處處長張振洋表示，從當日派發情況來看，過關來深的港人非常喜歡這本攻略折頁，接下來，深圳亦將圍繞山海資源、消費商圈、時尚產業、夜間經濟、工業旅遊，開發出更多更好的旅遊產品，來滿足香港居民來深消費的需求，並和各部門一起為香港居民在深圳消費提供更多的便利和優惠。