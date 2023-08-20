前央視主播柴靜復出拍紀錄片　誰在批判她？

中國知名媒體人柴靜在消失近八年後，本週帶著她的最新紀錄片《陌生人》回歸。柴靜在預告片里說，她2017年隨先生工作移居西班牙巴塞羅那後不久，遭遇了恐怖襲擊。為了弄清楚恐怖主義為什麼會發生，她兩個月後開始了調查，並用五年時間完成了六集紀錄片。



這條4分30秒的預告片，柴靜8月13日發佈在微信視頻號「歐洲的陌生人」上。一小時後，平台以「視頻涉及違規內容」為由刪除了預告片。



柴靜兩天後（8月15日）在YouTube上發佈了預告片，並按照原計劃於星期四（8月17日）推出紀錄片第一集《以誰知名》。截至發稿時，預告片和第一集分別播放了11萬和7萬3000次。

預告片下方的1500多條評論，大多數都是表達對柴靜的喜愛和尊敬：「得知你依然做著調查記者真的太好了」，「您過得好便已安心」，「老師還是能夠做出足以震撼世界的內容」。

但中國社交平台上更多的是討伐柴靜的聲音，微博帳號「柴靜看見」七年前一條祝福新年快樂的微博下，已有超過2萬條評論：「暴露立場，就不要洗白」，「應該不准踏入中國的土地，帳號也應該被封」，「應該將女間諜反綁！」

《陌生人》紀錄片中，柴靜留著和往日一樣的齊肩短髮，頸間系著一條絲巾。（紀錄片截圖）

《陌生人》講了什麼？

引發中國網民口水戰的《陌生人——對話聖戰分子》是一部講述恐怖主義的紀錄片。

第一集一開頭，柴靜以輕鬆的口吻講述舉家搬到西班牙的經過：「離開北京前，我把所有以前採訪穿過的西裝都送了人。對我來說，這是個解甲歸田的動作，我要去一個陌生的國家，不再工作，只是生活。」

一個月後，柴靜居住的巴塞羅那蘭布拉大道上發生了恐怖襲擊。恐怖分子駕駛小貨車在大道上衝撞行人，造成13人死亡，上百人受傷。

柴靜說，最讓她震驚的是襲擊者的臉。他們看上去像學生，是在西班牙出生長大的第二代摩洛哥移民。他們沒有恐怖主義前科，受過良好教育，有語言、有技能、有工作，更融入西方，但卻被恐怖主義動員。

第一集紀錄片里，柴靜去到襲擊者生活過的地方，走訪他們的家庭、學校、清真寺、他們工作過的地方，以及自制炸藥的工廠。

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對於為什麼要拍攝紀錄片，柴靜在第一集最後五分鐘給出瞭解答。一名遇難者父親走不出失去三歲兒子的傷痛，他問道：「什麼時候人們才開始尋找真相？只能我去做嗎？一個死去的三歲男孩的父親？我受過什麼訓練呢？」

柴靜說，這名父親的話抽打著她的心，「我是一個歐洲的陌生人，但20年的職業訓練教給我尋找答案。」

十年《看見》

柴靜1976年出生於山西省臨汾市，24歲那年在中國知名電視製作人陳虻的邀請下加入央視，先後主持了《新聞調查》《面對面》《看見》等節目。

2003年沙斯疫情暴發，柴靜進入病區報道，先後七次與病人面對面，被評為「2003年中國記者風雲人物」。

2003年沙斯疫情暴發，柴靜進入病區報道，先後七次與病人面對面，被評為「2003年中國記者風雲人物」。（柴靜微博圖片）

在主持《新聞調查》期間，柴靜報道了甘肅省武威涼州區雙城小學的學生服毒自殺案件（《雙城的創傷》，2003年），揭露了中國音樂學院2004年高考招生嚴重不公正事件（《命運的琴弦》），探討了中國同性戀的社會接納和HIV感染問題（《以生命的名義》，2004年），還走進女子監獄，揭開女囚殺害丈夫背後的真正原因（《女子監區調查》，2005年）。

柴靜將在央視的十年經歷寫成《看見》一書，於2012年出版，暢銷300萬冊。

一年後柴靜在美國產下女兒，被網民質疑「假愛國」。2014年初，柴靜從央視離職，之後淡出公眾視線。

《穹頂之下》的是與非

2015年2月28日，柴靜帶著自費拍攝的霧霾調查紀錄片《穹頂之下》重回大眾視線。紀錄片同時在優酷網和人民網播出，據英國BBC報道，48小時後，該視頻的總播放次數已超2億。

2015年12月7日，厚重的霧霾吞沒華北，同年2月，媒體人柴靜發佈了霧霾調查紀錄片《穹頂之下》，1小時43分鐘的紀錄片裏，柴靜探討了霧霾是什麼、從哪裡來和怎麼辦三個問題。（新浪圖片）

《穹頂之下》播出首日，人民網發佈了對柴靜的專訪《「人去做什麼，是因為心底有愛惜」》。

播出第二天（3月1日），現任中共政治局委員、上海市委書記，時任中國環保部部長陳吉寧在履新後的首場座談會上提到了熱播的《穹頂之下》。

柴靜在《穹頂之下》訪問中國石化集團公司前總工程師，國家石油氣標準委員會主任曹湘洪，提出將石油資源市場放開，用市場開放來倒逼油氣質量升級，也避免出現能源斷供問題。但曹湘洪表示，不是誰都可以來經營，國家在深化改改，逐步放開，但還需要研究會有怎樣的風險出現。（《穹頂之下》影片截圖）

他說：「昨天晚上我看了柴靜製作的紀錄片，今天上午給她發了短信，向她表示感謝，她從特殊的角度，從公眾健康的視角，喚起公眾對環境的關注，值得我們敬佩。」

但在陳吉寧發表上述言論的同一天，優酷網、人民網等網站紛紛撤下《穹頂之下》影片，至今仍未恢復。

不過，影片被撤下次日（3月2日），中國科學技術部啓動了「大氣污染防治」重點專項試點工作，同年8月，《中華人民共和國大氣污染防治法》修訂通過。

伴隨著《穹頂之下》下架，圍繞著柴靜的風評開始轉動，部分學者認為片中引用的數據缺乏權威性，霧霾和致死率的聯繫也欠缺支撐。

《穹頂之下》也被與政治掛鈎，有網民指出，片尾致謝提到了美國自然資源保護協會（NRDC），而NRDC在成立時接受了福特基金會40萬美元（54.3萬新元）的資助，並認為柴靜可能獲得了美國的資金支持，拍紀錄片醜化中國叛國求榮。

柴靜拍攝的霧霾紀錄片《穹頂之下》曾引發廣大回響。（影片截圖）

誰在批判柴靜？

這一次的《陌生人》，柴靜未等到正片播出，就先迎來了批判。

豆瓣作者「向日葵人生」8月16日發佈的千字長文寫道：「她自己就覺得自己作為一名黃皮膚的前中國人，就應該在對強勢民族的討好中，通過貶低自己，詆毀同胞，來獲得主人的垂憐。」

前央視主持人崔永元7月30日在個人YouTube頻道發佈視頻《不知還能說什麼，不知還能怎麼說》，他在提到黑龍江省齊齊哈爾中學坍塌事故時，略帶調侃地說：「如果有驗證不周的，你們就可以默認為是有西方勢力在我背後給我出主意。」

曾經的央視主持人崔永元在2013年被證實離開央視後，多次在中國社會公共事件上扮演角色。（VCG）

崔永元的一句玩笑話，點出了中國輿論場上的中西對立：相反的觀點即打入西方陣營。而在柴靜身上，這種中西對立更甚：討論西方社會的恐怖主義就等同於帶著西方立場。

這種對立帶來的另一個後果是理性討論問題的環境的缺失。得出柴靜是「西方喉舌」「女間諜」結論的時候，紀錄片的第一集都還沒有推出，完全基於一條4分30秒的預告片。

不少網民說，自《穹頂之下》之後，便對柴靜「毫無好感」，認為她「怎麼都洗不白」。因此無論她之後做什麼，都不能改變對她的看法。

批判柴靜並不可怕，可怕的是當批判柴靜成為一種政治正確，許多大眾被輿論裹挾、加入批判大軍前，是否有進行過獨立的思考和判斷？偏向天平一端的輿論無形中還會化為一把達摩克利斯之劍，打著順應民意的名號，砍向原本已被擠壓的輿論空間。