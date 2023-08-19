歐盟指香港民主自由續遭侵蝕　外交部駐港公署：偽善「雙標」

歐洲聯盟執行委員會在年度報告中表示，儘管中國有義務予以維護香港民主自由，但香港去年言論自由和集會自由面臨愈來愈大的壓力，並指相關發展令人進一步懷疑中國對於「一國兩制」原則所作承諾。周六（19日），外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對，敦促歐盟恪守國際法原則和國際關係基本準則，立即停止粗暴干預香港事務的政治表演。



發言人表示，香港回歸以來，中國政府全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，「一國兩制」在港成功實踐舉世公認。香港國安法實施三年多來，香港法治和營商環境更加優良，社會愈發安定團結，展現出蓬勃旺盛的生機活力，迎來由治及興新局面，開啟良政善治新篇章。香港居民依法享有的言論、新聞、結社等權利自由在更加安全的環境中得到更好保障。歐盟有關報告罔顧基本事實，對中方維護國家安全的正義之舉橫加指責，對特區政府依法施政說三道四，對特區法院公正審判妄加置評，惡意唱衰香港光明前景，已淪為政治表演工具，毫無公信力可言。

發言人指出，歐盟自身面臨移民難民、種族歧視、貧富差距、能源危機等多重治理和發展困境，人權問題層出不窮。他們不僅不反躬自省，卻一再公然違背國際法和國際關係基本準則，擺出一副「教師爺」嘴臉，肆意干預香港事務，充分暴露其偽善「雙標」和打「香港牌」的卑劣行徑。

發言人強調，香港事務是中國內政，不容他人置喙。任何外部干預勢力「覆讀機」式的陳詞濫調、漏洞百出的拼湊報告，都動搖不了中方堅定維護「一國兩制」和國家安全的決心，也阻擋不了香港由亂及治、由治及興的歷史大勢。中方敦促歐盟擺正位置、認清大勢，立即停止詆毀香港法治和人權狀況，立即停止干預香港事務的政治操弄。