外交部駐港公署：通緝正當　逃亡者趁早放棄逍遙法外的癡心妄想

警務處國安處昨日（3日）通緝8名在外人士，指他們涉嫌違反《香港國安法》，美國國會發言人指此舉是危險的先例，威脅世界各地人士的人權和基本自由。英國外相祁湛明則說，絕不容忍中國企圖在英國海內外恫嚇任何人士，試圖令他們噤聲。



外交部駐港公署發言人對英美相關言論強烈不滿和堅決反對。中國駐英國大使館發言人則敦促英方有關政客停止干涉中國內政和香港事務。



國安處懸紅100萬元通緝8名流亡海外人士。（陳浩然攝）

祁湛明表示，這是中國域外法律威權的又一例證，英方不會容忍中國對英國及海外個別人士進行恐嚇和壓制，強調英國會一直捍衛言自由。澳洲外長黃英賢則說，澳洲對於今次通緝令感到失望，指澳洲政府一直對香港多次動用《香港國安法》表示擔憂。

指被通緝者「其行可恥、其心可誅、其罪當懲」

外交部駐港公署發言人發出聲明，提到英美「妄議特區警方依法通緝任建峰等8名外逃反中亂港首惡分子」。發言人指，「任建峰等人」長期從事反中亂港活動，勾結外部勢力「賣港求榮」，離開香港後仍然「到處散布涉華涉港政治謠言和『港獨』謬論」，鼓動外部勢力干預甚至制裁香港，公然挑戰國安法權威，挑戰「一國兩制」原則底線，嚴重危害國家主權、安全和發展利益，「其行可恥、其心可誅、其罪當懲」。

發言人稱，通過「保護性管轄」條款對海外反中亂港首惡分子正當執法，符合國際法及國際通行慣例。發言人稱，外國政客對《香港國安法》的「保護性管轄」妄加置喙，卻對本國濫施「長臂管轄」和非法單邊制裁打壓異己的做法諱莫如深，只會更加暴露出他們褻瀆法治的偽善與雙標。

發言人表示：「我們奉勸那些逃亡海外的首惡分子趁早放棄挾洋自重、逍遙法外的癡心妄想，告誡外部干預勢力立即停止包庇罪犯、豢養亂港遏華『馬前卒』的卑劣行徑！」

外交部駐港特派員公署。（資料圖片）

中國駐英使館：英方政客公然庇護通緝犯

而中國駐英國大使館發言人則表示，英方政客公然庇護通緝犯，是對香港法治和中國內政的粗暴干涉。大使館發言人稱，香港政府的做法不僅合憲合法，而且順應民意，是維護香港法治的正義之舉，也是捍衛國家主權和安全的必然之舉。

大使館發言人敦促英方有關政客停止干涉中國內政和香港事務，不要再利用這些反中亂港分子危害中國主權和安全。又指中國人民反對外來干涉、維護自身利益的決心堅如磐石，不會動搖。

保安局發言人：英美澳洲批評者持雙重標準

保安局發言人亦譴責外國抨擊發出通緝令一事，指公開資料通緝嚴重罪行的逃犯是常見做法，亦符合國際慣例。發言人指英美和澳洲等很多國家的國安法律都有域外效力，認為有國家對於《香港國安法》的域外效力提出「無理批評及肆意抹黑，顯然是帶有雙重標準的典型操作」。

發言人說：「任何國家都不應該包庇犯罪分子。被通緝的人竄逃外地後涉嫌繼續從事危害國家安全的行為和活動，屢見不鮮，令人髮指。有關國家嘗試以不同藉口為此等人開脫，完全不尊重法治，其心可誅，其行可鄙。香港特別行政區政府會把握任何機會依法將逃犯緝拿歸案，不容許他們消遙法外。」