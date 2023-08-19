新冠EG.5變種病毒流行　國家疾控局：短期內不會引發規模性疫情

2023年2月17日，新冠病毒Omicron XBB.1.9.2的亞分支EG.5變異株在印尼被發現，7月19日，世界衛生組織（WHO）將其列為「監測中的變異株」（variant under monitoring，VUM），8月9日將其調整為「關注變異株」（variant of interest，VOI ），強化全球對EG.5變異株特徵和公共衛生風險進行評估。周六（19日），國家疾控局公佈EG.5流行情況，稱短期內不會發生規模性疫情。



國家疾控局表示，5月以來，EG.5變異株在全球流行毒株中的佔比迅速增長。周四（17日），EG.5變異株已在全球至少52個國家或地區被監測發現。從各大洲流行情況來看，除了非洲上傳序列數較少以外，EG.5變異株在亞洲、歐洲、大洋洲、北美洲和南美洲的佔比均呈明顯上升趨勢。

國內方面，監測結果顯示，EG.5變異株佔比呈上升趨勢，從4月的0.6%增長至8月的71.6%，目前已在中國絕大多數省份形成優勢流行，未來一段時間內很可能繼續保持此趨勢。今年4至6月份，中國經歷了Omicron XBB系列變異株的流行，已建立的人群免疫力對同屬於Omicron XBB亞分支的EG.5變異株仍具有免疫保護作用。近期，全國新冠疫情總體處於低水平、波浪式流行態勢，疫情對各地醫療系統帶來的壓力較小，短期內不會發生規模性疫情。