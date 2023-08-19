解放軍台海軍演「圍島進逼」畫面曝光：全力奪取制空權

台灣民進黨黨主席、總統候選人賴清德出訪巴拉圭期間過境美國，解放軍東部戰區19日宣布在台灣周邊進行海空聯合軍演，《央視》午間曝光軍演畫面。



東部戰區稱，在多源情報訊息支撐下，各作戰平台根據任務編組，體系出擊、協同行動，按計劃抵達台島周邊海空域，進行多方向、立體式、長時段抵近懾壓，塑造全向圍島進逼之勢。



解放軍東部戰區新聞發言人施毅上午表示，中國人民解放軍東部戰區19日在台灣周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，重點演練艦機協同、奪取制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。施毅指出，「這是對『台獨』分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴正警告。」

根據軍演的相關畫面，東部戰區聯合作戰指揮中心下達行動指令後，戰區海軍多艘驅逐艦、護衛艦、導彈快艇，戰區空軍殲擊機、預警機、干擾機編隊，火箭軍常導火力單元等任務兵力，快速向預定區域機動集結，展開作戰部署。

東部戰區稱，在多源情報訊息支撐下，各作戰平台根據任務編組，體系出擊、協同行動，按計劃抵達台島周邊海空域，進行多方向、立體式、長時段抵近懾壓，塑造全向圍島進逼之勢。

東部戰區指出，在同步組織的聯合演訓中，驅護艦艇採取高速機動和隱蔽接敵方式佔領有利陣位，「在任務海域待機的導彈快艇，聯合岸導突擊群和電子對抗、觀通部隊，對『敵』機動目標實施全時追瞄。制空作戰編組全力奪取制空權，協同水面艦艇襲打『敵』偵巡艦機。」