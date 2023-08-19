解放軍台海軍演「圍島進逼」畫面曝光：全力奪取制空權

撰文：許祺安
出版：更新：

台灣民進黨黨主席、總統候選人賴清德出訪巴拉圭期間過境美國，解放軍東部戰區19日宣布在台灣周邊進行海空聯合軍演，《央視》午間曝光軍演畫面。

東部戰區稱，在多源情報訊息支撐下，各作戰平台根據任務編組，體系出擊、協同行動，按計劃抵達台島周邊海空域，進行多方向、立體式、長時段抵近懾壓，塑造全向圍島進逼之勢。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅上午表示，中國人民解放軍東部戰區19日在台灣周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，重點演練艦機協同、奪取制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。施毅指出，「這是對『台獨』分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴正警告。」

根據軍演的相關畫面，東部戰區聯合作戰指揮中心下達行動指令後，戰區海軍多艘驅逐艦、護衛艦、導彈快艇，戰區空軍殲擊機、預警機、干擾機編隊，火箭軍常導火力單元等任務兵力，快速向預定區域機動集結，展開作戰部署。

東部戰區稱，在多源情報訊息支撐下，各作戰平台根據任務編組，體系出擊、協同行動，按計劃抵達台島周邊海空域，進行多方向、立體式、長時段抵近懾壓，塑造全向圍島進逼之勢。

東部戰區指出，在同步組織的聯合演訓中，驅護艦艇採取高速機動和隱蔽接敵方式佔領有利陣位，「在任務海域待機的導彈快艇，聯合岸導突擊群和電子對抗、觀通部隊，對『敵』機動目標實施全時追瞄。制空作戰編組全力奪取制空權，協同水面艦艇襲打『敵』偵巡艦機。」

解放軍宣布在台灣周邊軍演　台媒：針對賴清德過境美國賴清德外訪過境美國　中央台辦：恬不知恥「倚美謀獨」賴清德過境美國引抗議　海基會：不樂見在陸台商因政治理由被為難2024台灣大選︱「台獨」加「戰貓」　賴清德搭配蕭美琴呼之欲出？中國駐美領事館批評賴清德不惜破壞台海地區和平穩定賴清德抵達美國三藩市過境　AIT主席接機
賴清德
兩岸關係
解放軍