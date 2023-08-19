習近平8月21至24日出訪南非　外交部：中南關係已步入黃金時代

應南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）邀請，中共總書記、國家主席習近平將於8月21日至24日國事訪問南非，並出席金磚國家領導人第十五次會晤。

外交部發言人汪文斌周五（18日）在例行記者會上介紹，習近平在訪問期間將與拉馬福薩就雙邊關係以及共同關心的國際和地區問題交換意見，共商兩國關係發展藍圖，為構建高水平中南命運共同體注入強勁動力。



汪文斌介紹，習近平在訪問期間將與拉馬福薩就雙邊關係以及共同關心的國際和地區問題交換意見。（外交部網站）

汪文斌表示，金磚國家領導人第十五次會晤，是三年多來金磚國家領導人會晤首次線下舉辦，也是金磚峰會時隔五年再次走進非洲。金磚機制自成立以來始終堅守團結自強初心，秉持開放包容、合作共贏精神，持續深化各領域務實合作，成為推動全球治理變革的重要力量，國際影響力不斷提升。

汪文斌介紹，本次會晤各方將就當前國際形勢中的突出挑戰深入交換意見，加強在國際事務中的協調配合，為變亂交織的世界注入穩定性和正能量，為推動世界和平與發展貢獻智慧和力量，推動金磚合作進一步走深走實，深化金磚國家在經貿、金融、安全、人文、全球治理等領域的務實合作，引領金磚機制行穩致遠，加強金磚國家同非洲及其他新興市場和發展中國家的對話合作，發出維護多邊主義、聚焦共同發展的響亮聲音。

汪文斌說，南非是中國的全面戰略夥伴，也是第一個加入共建「一帶一路」合作的非洲國家。中南建交25年來，兩國關係實現跨越式發展，早已遠遠超越雙邊關係範疇，越來越具有全球性影響。「特別是近年來，在習近平主席和拉馬福薩總統的共同關心和擘畫下，中南關係始終保持高位運行，兩國政治互信、務實合作、人文交流、戰略協作持續深化。正如南非學者所言，中南關係已步入『黃金時代』，未來更加可期。」

2022年11月15日下午，習近平在巴厘島會見拉馬福薩。（外交部網站）

汪文斌表示，中方願同南非一道，繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，在發展振興的道路上攜手共進，為推動世界多極化和國際關係民主化作出積極貢獻。相信在雙方共同努力下，中南全面戰略夥伴關係必將實現新的更大發展。他又指，發展同非洲國家的團結合作是中國對外政策的重要基石，也是中方長期、堅定的戰略選擇。

另外，8月6日，中國駐南非大使陳曉東在《人民日報》發文指，習近平3次對南非進行國事訪問，為中南關係發展把舵引航。2022年11月，習近平同拉馬福薩成功舉行疫後首次線下會晤，強調加強「一帶一路」倡議同「南非經濟重建和復蘇計劃」對接，加深貿易、投資、能源等領域合作。他說在6月，兩國元首再次通電話，在兩國元首共同指引下，中南全面戰略夥伴關係保持高水平發展，共建「一帶一路」進入高質量發展新階段。