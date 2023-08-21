世界首顆高軌合成孔徑雷達衛星入軌　提升無人機偵測等軍事能力

8月21日，國家航天局公布，世界首顆高軌合成孔徑雷達衛星陸地探測四號01星，近日順利進入工作軌道。

陸地探測四號01星可全天候、全天時地對地觀測，除了滿足防災減災與地震監測、國土資源勘察等工作，更可全面提升軍事能力。



陸地探測四號01星上周日（13日）在西昌衛星發射中心由長征三號乙運載火箭托舉升空，發射後順利進入預定的轉移軌道。

8月13日，陸地探測四號01星在西昌衛星發射中心由長征三號乙運載火箭托舉升空。（微博＠我們的太空）

陸地探測四號01星的觀測設備是合成孔徑雷達，工作原理和其他光學遙感衛星的相機不同，它是對地球發射電磁波，然後接收從地球反射回來的電磁波並解析，從而獲取具有大量信息的雷達圖像。

作為世界首顆高軌合成孔徑雷達衛星，陸地探測四號01星能夠全天候、全天時觀測中國本土及周邊區域，滿足防災減災與地震監測、國土資源勘察以及海洋、水利、氣象、農業、環保、林業等行業應用需求。

除了應用在對地面的觀測，陸地探測四號01星還能在無人機等軍用方面使用，譬如模擬的雷達孔徑可以實現一個需求的上限規格，為分辨率達到一個清晰值服務。若此技術使用到無人機上，將能提升該機的偵查能力。

同時，成像愈清晰，對於敵人目標的偵測能力自然就愈強大，可以對必要的細節進行放大和瞄準，打擊的精準度直接關聯對敵摧毀烈度，因此這項技術的未來應用非常重要。

航天科技集團五院遙感衛星總體研製人員張慶君介紹，由於採用了合成孔徑雷達來成像，陸地探測四號01星毋須藉助光線的幫助就能成像，且能穿透雲層觀測雲層之下的世界，因此它不受氣候限制、不受光照限制，全天候、全天時地對地觀測，非常適用於防災減災等應用場景。

除此之外，陸地探測四號01星運行的軌道特別高，在距離地球近四萬公里的傾斜地球同步軌道，這條軌道上運行的衛星就像在天上重覆畫「8」字，這樣可以固定地對一大片區域進行相對持續的觀測，觀測重訪周期短、成像幅寬大。

據介紹，一般運行在500或700公里較低軌道的衛星，對某一塊區域的駐留時間大約是十幾分鐘，下一次再觀測同片區域時已是幾天後，時效性相對較低，而陸地探測四號01星飛得高，觀測的區域會更大，對同片區域重覆觀測的效率也更高，可以和低軌衛星的功能形成互補。