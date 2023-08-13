中國公開霹靂15生產車間｢秀肌肉｣：不僅為武器廣告更是威懾美國

撰文：鄭寧
出版：更新：

近來，央視在節目中將霹靂15空空導彈的生產線首次公開展示給公眾，軍事評論家傅前哨認為，這似乎開啟了中國對美戰略威懾的新賽道。

隨著中國向巴基斯坦出口殲10CE和梟龍III戰鬥機，霹靂15E這款世界上最先進的空空導彈也進入了國際市場。霹靂15E的公開射程是145公里，被認為是定制的猴版（簡化版本的武器）。而中國軍工企業的負責人表示，霹靂15的實際射程超過200公里。

從近期央視公開的霹靂15生產線影片中可見，整個加工車間就幾乎無人，只有許多自動化機械在工作，機械手在電子板上進行打印。這是PL-15採用的柔性自動化生產技術簡稱柔性製造技術，它以工藝設計為先導，以數控技術為核心，是自動化地完成企業多品種、多批量的加工、製造、裝配、檢測等過程的先進生產技術。

整個生產過程幾乎不需要人工干預，可以極大提升產品的質量穩定性，降低製造成本和時間。這次公開，也向全世界證明，霹靂-15還是製造工藝最先進的空空導彈，更高的質量標準，意味著性能的高度可靠。

傅前哨認為，霹靂-15生產線的公開意味著，中國有進一步擴大銷售霹靂15的意圖，用更加開放自信的態度向全世界展示中國空空導彈的實力。

傅前哨介紹，空空導彈也幾乎是決定空戰結果的主要因素之一，與機載雷達一起構成完整的殺傷鏈。霹靂-15E還有彈載數據鏈，擁有超過200公里的射程，還能由預警機等其他遠程雷達製導，甚至具備更大程度上改變戰場遊戲規則的能力。因此，只要引進霹靂15的國家，幾乎可以奠定空戰優勢。

另外，這亦證明中國在空空導彈領域有信心繼續領先美國。過去，由於受美國情報欺騙，以為美國的AIM-120D使用了雙脈衝發動機，不過，美國的設想，最後由中國人率先實現。等美國發現霹靂15性能逆襲之後，抓經研發AIM260，雖然據說射程也能達到200公里，但到目前還未完成國家試驗。

後來，中國又出現殲16攜帶超遠程空空導彈試驗的畫面。按美國人的說法，中國空空導彈的射程已經向400-500公里延伸了，打擊的目標是美國的預警機、加油機和轟炸機等高價值目標。

傅前哨指出，這意味著空空導彈的遠程化，正在改變整個空戰遊戲規則。中國將霹靂15生產線公開，說明還有更好、更先進的空空導彈，已不再擔心美國人追趕。

除了廣告效果，中國向美國展示先進軍工產業體系，亦為一種威懾力。中美兩軍的競爭過程就如相互秀肌肉的過程，武器代表著的就是肌肉，而生產線就是造就肌肉發達的能力，一個都不能少。

傅前哨表示，隨著中國軍工實力的強大，只會愈來愈開放，將自己的強大軍工產業能力展示給美國，展示給世界，不只是打廣告，還能讓美軍頭腦冷靜。

有片｜無人機與殲-16同框訓練首公開　顯解放軍協調奪控行動能力中美航母首交手？央視曝26架外軍機環形偵察山東艦　殲-15即驅離外交部：仁愛礁是中國南沙群島一部分　敦促菲方拖走「坐灘」軍艦大疆：從未在任何國家推銷或銷售產品用於軍事衝突或戰爭詭異的火箭軍高層大洗牌：三個不同尋常之處
中國軍事軍備