中國公開霹靂15生產車間｢秀肌肉｣：不僅為武器廣告更是威懾美國

近來，央視在節目中將霹靂15空空導彈的生產線首次公開展示給公眾，軍事評論家傅前哨認為，這似乎開啟了中國對美戰略威懾的新賽道。



隨著中國向巴基斯坦出口殲10CE和梟龍III戰鬥機，霹靂15E這款世界上最先進的空空導彈也進入了國際市場。霹靂15E的公開射程是145公里，被認為是定制的猴版（簡化版本的武器）。而中國軍工企業的負責人表示，霹靂15的實際射程超過200公里。

從近期央視公開的霹靂15生產線影片中可見，整個加工車間就幾乎無人，只有許多自動化機械在工作，機械手在電子板上進行打印。這是PL-15採用的柔性自動化生產技術簡稱柔性製造技術，它以工藝設計為先導，以數控技術為核心，是自動化地完成企業多品種、多批量的加工、製造、裝配、檢測等過程的先進生產技術。

整個生產過程幾乎不需要人工干預，可以極大提升產品的質量穩定性，降低製造成本和時間。這次公開，也向全世界證明，霹靂-15還是製造工藝最先進的空空導彈，更高的質量標準，意味著性能的高度可靠。

傅前哨認為，霹靂-15生產線的公開意味著，中國有進一步擴大銷售霹靂15的意圖，用更加開放自信的態度向全世界展示中國空空導彈的實力。

傅前哨介紹，空空導彈也幾乎是決定空戰結果的主要因素之一，與機載雷達一起構成完整的殺傷鏈。霹靂-15E還有彈載數據鏈，擁有超過200公里的射程，還能由預警機等其他遠程雷達製導，甚至具備更大程度上改變戰場遊戲規則的能力。因此，只要引進霹靂15的國家，幾乎可以奠定空戰優勢。

另外，這亦證明中國在空空導彈領域有信心繼續領先美國。過去，由於受美國情報欺騙，以為美國的AIM-120D使用了雙脈衝發動機，不過，美國的設想，最後由中國人率先實現。等美國發現霹靂15性能逆襲之後，抓經研發AIM260，雖然據說射程也能達到200公里，但到目前還未完成國家試驗。

後來，中國又出現殲16攜帶超遠程空空導彈試驗的畫面。按美國人的說法，中國空空導彈的射程已經向400-500公里延伸了，打擊的目標是美國的預警機、加油機和轟炸機等高價值目標。

傅前哨指出，這意味著空空導彈的遠程化，正在改變整個空戰遊戲規則。中國將霹靂15生產線公開，說明還有更好、更先進的空空導彈，已不再擔心美國人追趕。

除了廣告效果，中國向美國展示先進軍工產業體系，亦為一種威懾力。中美兩軍的競爭過程就如相互秀肌肉的過程，武器代表著的就是肌肉，而生產線就是造就肌肉發達的能力，一個都不能少。

傅前哨表示，隨著中國軍工實力的強大，只會愈來愈開放，將自己的強大軍工產業能力展示給美國，展示給世界，不只是打廣告，還能讓美軍頭腦冷靜。