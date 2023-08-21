習近平訪南非：共同反對單邊制裁和「小院高牆」　維護共同利益

應南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）邀請，國家主席習近平於8月21日至24日國事訪問南非，並出席金磚國家領導人第十五次會晤。新華社報道，習近平在南非多個媒體發表題為《讓中南友好合作的巨輪揚帆遠航》的署名文章，表示中國和南非要共同反對單邊制裁和「小院高牆」 ，攜手維護共同利益。



該文章稱，中國和南非要加強發展戰略對接，做大做強基礎設施建設、數字經濟、科技創新、能源轉型等領域合作，讓發展成果更多惠及兩國人民。中方歡迎更多南非商品進入中國市場，鼓勵更多中國企業赴南非投資興業，支持南非未來5年吸引外資再翻番的計劃。

文章稱，中南要做共同利益的捍衛者。當今世界需要的是和平，不是衝突；渴望的是協作，不是對抗。中南作為「全球南方」天然成員，更要團結一致，共同呼籲擴大發展中國家在國際事務中的話語權和影響力，加快推動國際金融機構改革，共同反對單邊制裁和「小院高牆」 ，攜手維護我們的共同利益。

文章又稱，中方願同金磚夥伴一道，秉持開放包容、合作共贏的金磚精神，凝聚在重大問題上的共識，發揚獨立自主的外交傳統，堅定捍衛國際公平正義，推動國際社會重新聚焦發展問題，引領金磚合作機制在全球治理體系中發揮更加重要的作用，發出更加響亮的金磚之聲。