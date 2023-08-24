內地醞釀新一輪債務置換方案　人民幣1.5萬億再融資債券12省啟動

內地地方債危機迫在眉睫，據內媒報道，北京當局計劃允許地方政府發行人民幣1.5萬億特殊再融資債券，以幫助包括天津、貴州、雲南、陝西和重慶等12個償債壓力較大的省分和地區償還債務。



此前，中共中央政治局會議明確將制定實施一攬子化債方案，這意味著化債工作已從明確思路階段到了制定方案階段。此前，多個區域官方報告及相關表述中，也出現「積極爭取化債試點」的措辭，新一輪地方政府債務風險化解進程正在逐步展開。

根據新華財經報道，內地多地政府目前積極爭取透過發行特殊再融資債券對隱性債務進行置換，以期實現隱性債務顯性化。過去兩個月，各地方政府已上報建制縣隱性債務風險化解試點方案。目前監管部門已初步批覆方案及額度，特殊再融資債券或在下半年重啟發行，額度約人民幣1.5萬億。

溫家寶任內頒布了一項前所未有的「四萬億」經濟刺激計劃，雖然成功推動了經濟增長，但被指埋下了地方債危機。（視覺中國）

然而，地方政府化債的流動性增量仍有賴於央行。據媒體報道，人行或將設立應急流動性金融工具（SPV），由主要銀行參與，透過這一工具給地方城投平台提供流動性，利率較低，期限較長，配合財政的再融資債券，將一定程度上支持城投平台化解當下的流動性風險。

據內地《地方政府債券發行管理辦法》，地方政府債券根據資金用途不同可分為三類：新增債券、置換債券和再融資債券。其中，再融資債券主要使用於償還到期的地方政府債券本金。

報道指出，置換債券和再融資債券原本界限分明，但自2020年12月開始，部分再融資債券的資金用途發生改變，從原來的「償還債券本金」轉變為「償還存量債務」。這部分用於「償還存量債務」的再融資債券被稱為特殊再融資債券，主要用於化解隱性債務。

有分析指，這筆特殊再融資債券除了可以緩解隱性債務壓力之外，還可協助化解一些拖欠款，像是過去幾年疫情防控中核酸檢測相關的拖欠款。

不過，有分析認為，人民幣1.5萬億的再融資債券額度，對保證至少人民幣上萬億元地方隱性債務持續性還本付息，恐怕仍是杯水車薪，只能防範化解個別地區的地方債流動性風險。有銀行相關人士則指出，目前先讓城投債務利率水準降下來比較現實。