中國百大房企之一的方圓地產近日公告，逾期未能支付境外債券本金3.4億美元。據了解，方圓地產深耕大灣區，總部位於廣州，曾連續15年躋身「中國房地產百強企業」，曾獲得「中國民營企業500強」和「廣東省百強民營企業」的稱號。



有業內人士表示，方圓地產經營風格穩健，沒有盲目多元化發展，但在房市長期處於底部的當下，這家百強房企也難承市場和債務等多重壓力。



綜合內地財經媒體報道，廣州市方圓房地產發展有限公司21日公告，受宏觀經濟環境、行業環境、信用環境等影響，公司流動性出現階段性緊張。截止公告日，未能支付境外債券本金3.4億美元，累計未付利息6936萬美元。

方圓該筆境外債券發行金額3.4億美元，利率13.6%，發行期限為2.5年，已於2023年7月27日到期。

方圓地產此前據境外債券持有人的溝通情況制定境外債券重組方案，但21日方圓地產突然宣布終止此次境外債券的交換要約，表示待市場穩定及經營和資金壓力略有緩解後，參考龍頭房企債務處理方式，再統一安排相關債務的重組。

報道指出，不到一個月的時間內，交換要約從發起到終止，顯示出這家企業正面臨化債難題。方圓地產還有一筆境內債，規模為人民幣9.18億元，將於2024年12月3日到期。

據了解，方圓地產早在2021年就對到期美元債進行了展期，僅兌付少量首付，剩餘本金展期2.5年。但兩年多市場持續低迷，這家企業無法完全擺脫債務困境。

百大房企、深耕大灣區「方圓地產」爆雷 3.4億美元境外債逾期。(微信)

業內人士：方圓地產難承市場和債務等多重壓力

方圓地產成立於1995年，總部位於廣州，是一家以房地產開發投資為核心業務的大型企業集團。報導指出，方圓地產是一家深耕大灣區市場的區域性房企，不少與其有過接觸的業內人士都表示，其經營風格穩健，沒有盲目多元化發展，但在房市長期處於底部的當下，這家百強房企也難承市場和債務等多重壓力。

截至2022年末，方圓地產總資產為389.43億元，總負債300.02億元，淨資產89.04億元，資產負債率77.04%。

中指研究院房企銷售業績統計數據顯示，方圓地產2023年1至5月銷售額60.2億元，當月排第96名，比2022年同期減少26.8%。