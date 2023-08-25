前籃協副主席李亞光被開除黨籍　遭批「靠體吃體」侵吞巨額公款

據重慶市紀委監委25日消息，重慶市體育局原巡視員李亞光被開除黨籍。李亞光曾任中國籃協副主席、中國女籃主教練。



重慶市紀委監委的通報稱，日前經市委批准，市紀委監委對市體育局原巡視員李亞光嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

重慶市體育局原巡視員李亞光被開除黨籍。（長安街知事微信公眾號）

經查，李亞光喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實、表裏不一、做兩面人，與他人串供、對抗組織審查；違反中央八項規定精神，長期公車私用；不如實報告個人有關事項，未經批准因私出國；退休後違規接受企業聘任獲取報酬；不正確履行職責，插手決定下屬單位重大事項；「靠體吃體」，將下屬協會視為「私人領地」，利用職務便利騙取、侵吞巨額公款，在籃球聯賽參賽權審批等方面謀利，並非法收受巨額財物。

李亞光嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成職務違法並涉嫌貪污、受賄犯罪，且在黨的十八大甚至十九大後仍不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。決定給予李亞光開除黨籍處分；按規定取消其退休待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

曾率領中國女籃奪奧運亞軍

根據資料，今年65歲的李亞光曾是一名籃球運動員，於1981年入選中國男籃，多次參加亞洲、世界性重大比賽。1988年退役後，李亞光擔任教練，在1992年巴塞隆那奧運會上以主教練身份率領中國女籃奪得亞軍。

1994年，李亞光出任四川體委副主任，1998年改任重慶市體育局常務副局長。2018年7月，李亞光退休，被免去重慶市體育局巡視員、副局長職務。此外，他還於2002年當選第七屆中國籃球協會副主席。