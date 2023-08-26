民眾盲搶鹽　河南：鹽可供全國吃3.3萬年　雲南：鹽層始於侏儸紀

8月24日，福島第一核電站核污染水排放入海，受此影響，中港澳多地的線下商超都出現了生活食鹽賣斷貨的現象。各地鹽業協會、集團紛紛呼籲群眾不必「搶鹽囤鹽」。



其中河南日報指出，河南葉縣岩鹽資源豐富，「3300億噸岩鹽可供應全國人民吃3萬3000年。」，另外雲南鹽業則強調，雲南鹽業產品全部為高原深井礦鹽，鹽層形成於距今1億5千萬年前侏儸紀時期，埋藏於地下500到1000米，遠離污染，要民眾不須擔心庫存和日本核廢水排放後的污染問題。



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面對「搶鹽潮」，河南日報25日貼心提示，河南葉縣岩鹽資源豐富，展布面積400平方公里，儲量3300億噸，品位居全國井礦鹽之首，被譽為「中國岩鹽之都」。按照《中國居民膳食指南》建議，居民每人每天攝入不超過5克的鹽計算，全國14億人年用鹽量約為300萬噸，加上養殖、食品新增等，大約年用量為1000萬噸，3300億噸岩鹽可供應全國人民吃33000年。

河南葉縣岩鹽豐富：全縣90萬居民免費提供食鹽

公開資料顯示，葉縣在2019年還為全縣近90萬居民免費提供食鹽，並把該工作列入當年《政府工作報告》中承諾的13件民生實事之一。

負責這項民生工程的葉縣工信局，統籌考慮人民群眾的生命健康安全與經費問題，以縣公安局2019年5月底在冊人口數875643為基數，參照世界衛生組織和中國營養學會的每人每天5到10克食鹽攝入量的建議，每人每年按2.5公斤發放食用鹽，共配給食用鹽約2300噸。當年10月，首批600噸免費食用鹽已發放至部分居民家中。

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雲南鹽業：鹽層形成於距今1億5千萬年前侏儸紀時期，遠離污染

另據「雲南發佈」公眾號消息，目前，雲南省鹽業有限公司（以下簡稱「雲南鹽業」）產品庫存4萬餘噸，管道庫存4萬餘噸，食鹽儲備充足，生產裝置滿負荷運行，產銷企業加班加點，完全可以滿足市場平穩供應。

雲南鹽業指出，產品全部為高原深井礦鹽，鹽層形成於距今1億5千萬年前侏儸紀時期，埋藏於地下500—1000米，遠離污染，是全國鹽行業首家獲得生態原產地保護認證產品的企業。

內地民眾瘋搶鹽，網購平台也銷售一空：

據了解，雲南鹽業是國有上市企業，公司擁有昆明鹽礦、普洱製鹽、一平浪鹽礦、喬後鹽礦等四家生產企業，鹽硝產品年產量170萬噸，有足夠的食鹽生產能力。公司產品銷售實行線上線下全覆蓋，產銷一體化。

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中國鹽業強調：儲備充足，廣大群眾不需要囤鹽

此外，中國鹽業協會今日也發聲明表示，我國食鹽儲備充足，產能穩定，完全可以保障食鹽供應，廣大群眾不需要囤鹽。中國鹽業協會執行理事長王小青補充道，中國每年食用鹽的消費量基本保持在1200萬噸左右，食用鹽的生產能力是5000萬噸。而且中國已經建立了較為完備的由政府儲備和企業社會責任儲備組成的全社會食鹽儲備體系。我們有信心、也有能力保障老百姓的用鹽需求。

8月24日，山東省鹽業協會、浙江省鹽業集團有限公司、山西省鹽業集團、廣東鹽業集團等紛紛發文表示，本省市食鹽庫存充足，可百分百覆蓋全省各行政區域，能迅速及時響應，保障本省市人民食鹽充足供應，呼籲廣大消費者不必跟風搶鹽囤鹽。