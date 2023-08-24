福島核廢水｜內地民眾瘋搶鹽　中鹽深夜急發聲明：正加班加點生產

日本今天（8月24日）起將核廢水排入海洋，此前韓國民眾憂心核污染，開始搶購食鹽。據《第一財經》記者報道，8月24日中午，查看內地生鮮電商平台發現，多個平台的低鈉鹽、無碘鹽顯示「缺貨」、「補貨中」，此外江蘇一帶也出現搶鹽的微信群組。



中鹽集團也證實中國部分市場發生食鹽搶購現象，集團正在加班加點生產、配送，全力以赴保障市場供應，盼望社會各界理性消費，不要盲目搶購。中鹽集團也澄清，中鹽集團的食鹽當中井礦鹽佔比95%、湖鹽佔比4%、海鹽佔比僅1%，都能溯源，要消費者不須擔心核污染。



24日早上，內地媒體報導，超市購買食鹽的市民明顯增多。一位內地消費者表示，「盒馬的一款低鈉鹽一分鐘前看還有貨，再一滑就顯示缺貨了。」

據了解，8月24日，東京電力公司於當地時間13點（北京時間12點）開始把福島第一核電站的核污染水排放入海，部分電商平台的食用鹽銷量也直線上升。

中鹽集團證實，受日本核污染水排海影響，中國部分市場發生食鹽搶購現象。中鹽集團表示，部分區域市場、電商及部分商超管道有短時缺貨現象，「我們正在加班加點生產、配送，全力以赴保障市場供應。請社會各界理性消費，不要盲目搶購。」

日本福島核廢水自2023年8月24日中午起開始排海（Reuters）

中鹽集團介紹，中國對食鹽實行定點生產管理，中國食鹽來源主要分為三類：井礦鹽、湖鹽、海鹽。當前我國的食鹽產品結構佔比為井礦鹽87%、海鹽10%、湖鹽3%，井礦鹽和湖鹽生產均不受日本核污染影響。

中鹽集團指出，他們是世界最大的食鹽生產企業，食鹽產能超過1000萬噸/年，其中井礦鹽佔比95%、湖鹽佔比4%、海鹽佔比1%。中鹽集團在全國有完善的產銷企業佈局，食鹽儲備供應充足。

針對外界擔心的核污染，中鹽集團指出，他們具有完備的產品質量管理體系和食鹽安全風險評估體系，食鹽產品可以做到源頭可追溯，質量安全有保障。

中鹽集團強調，作為中國鹽行業唯一中央企業，保障食鹽市場供應和質量安全是我們的首要責任。中鹽集團在聲明中強調，在2003年非典肺炎、2008年汶川地震、2011年日本大地震和新冠疫情引發的歷次市場波動中，均很好地保障了食鹽市場供應，起到了壓艙石和頂樑柱的作用。

福島核廢水｜韓國人瘋狂搶鹽 內地專家：無需效仿，產量滿足需求

韓國民眾瘋搶食鹽：