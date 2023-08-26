福島核廢水｜耿爽：日本極其自私自利　IAEA報告不是排海通行證

日本周四（24日）起將福島第一核電站核污染水排入海洋。中國常駐聯合國副代表耿爽，周五（25日）在參加聯合國同太平洋島嶼論壇的合作決議討論時表示，國際原子能機構（IAEA）的報告並不能成為日方強推核污染水排海的「通行證」，日方這一舉動極其自私自利、極其不負責任。



日本8月24日起將福島第一核電站核污染水排入海洋。（梁祖饒日本福島直擊）

耿爽表示，海洋是全人類的共同財產，更是太平洋島國賴以生存的藍色家園。12年前，日本福島核電站發生嚴重事故，向海洋釋放了大量放射性物質，造成巨大災難。12年後，日本政府不顧國際社會質疑和反對，單方面強行啟動核污染水排海，又給當地民眾乃至世界人民造成二次傷害。

耿爽說，核污染水處置具有跨國影響，絕不是日本一家私事。日方這一舉動無視公共利益，公然向包括太平洋島國在內的全世界轉嫁核污染風險，極其自私自利，極其不負責任。人類向海洋排放核事故污染水沒有先例，也沒有公認的處置標準。中方等利益攸關方多次指出，如果核污染水是安全的，就沒有必要排海，如果不安全，就更不應該排海。

耿爽說，中方呼籲國際社會共同敦促日本政府，糾正錯誤決定，立即停止核污染水排海。（影片截圖）

耿爽進一步指出，國際原子能機構總幹事格羅西（Rafael Grossi）一再強調，排海是日本政府的國家決定，機構報告既不是對這一政策的推薦，也不是背書。報告無法給予日方排海正當性與合法性，也無法免除日方應承擔的道義責任和國際法義務。無論日方如何辯解，都改變不了未來30年日本將把上百萬噸的核污染水持續向太平洋排放的現實，都改變不了排海將對海洋環境、食品安全和人類健康造成巨大風險的事實。

耿爽最後表示，中方呼籲國際社會共同敦促日本政府，糾正錯誤決定，立即停止核污染水排海，以真誠的態度同有關國家和利益攸關方善意溝通，以負責任的方式處置核污染水，避免對全球海洋環境、避免對世界各國人民的健康福祉，造成不可預測的破壞和危害。