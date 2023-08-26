福島核廢水｜散佈謠言誘上百人接龍排隊囤鹽　西安商家遭罰

8月24日福島第一核電站核污染水排放入海後，內地多地的線下商超都出現了生活食鹽賣斷貨的現象。而部分商家利用市民的從眾心理，推波助瀾。陝西西安一店鋪老闆就因發布虛假信息擴大社會恐慌情緒，結果被予以行政處罰。



8月25日，西安未央警方接到民眾舉報，稱有人通過社交群組發布「為啥都來搶鹽，今天日本正式排放核污水污染整個海洋，大海被污染海鹽就不能吃，囤鹽啦，肯定要漲價啦」等信息，引發群眾爭先購鹽。警員隨即出動，拘捕涉嫌散佈謠言信息的劉某，後者為當地某生鮮店鋪老闆。

經查，劉某利用日本向大海排放核污水事件熱點，在多個社交群內發布不實信息，誘導不明真相群眾接龍購鹽，以提高店鋪銷售額。結果，在短短數個小時，就有上百名群成員接龍排隊購鹽，嚴重擾亂市民正常生活秩序。

西安未央警方最後依《治安管理處罰法》相關規定對劉某予以行政處罰，警方又提醒，網絡不是法外之地，請廣大網友依法依規文明上網，不造謠、不傳謠、不信謠，自覺抵制網絡謠言。堅持理智分析和客觀判斷，不轉發任何未經證實的信息，避免成為網絡謠言傳播的「二傳手」。

商家發布虛假信息擴大社會恐慌情緒遭罰。（「西安市網絡安全保衛支隊」微信公號）

日本政府8月24日啟動福島核廢水排海，內地部分民眾開始搶購食鹽。中鹽集團也證實部分市場發生食鹽搶購現象，集團正在加班加點生產、配送，全力以赴保障市場供應，盼望社會各界理性消費，不要盲目搶購。中鹽集團也澄清，中鹽集團的食鹽當中井礦鹽佔比95%、湖鹽佔比4%、海鹽佔比僅1%，都能溯源，要消費者不須擔心核污染。

而多地緊急通告規範食鹽價格，其中在海南，針對相互串通，操縱市場價格，造成商品價格較大幅度上漲的違法行為，海南省市場監督管理局明確將責令改正，沒收違法所得，並處違法所得5倍以下的罰款；沒有違法所得的，處10萬元以上100萬元以下的罰款，情節較重的處100萬元以上500萬元以下的罰款；情節嚴重的，責令停業整頓，或者吊銷營業執照。