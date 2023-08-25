福島核廢水｜東電稱海水檢測結果沒問題　外交部：極其不負責任

日本政府8月24日啟動福島核廢水排海，東京電力公司（TEPCO）25日公布福島第一核電廠對開海域10個監測點的水質檢測結果，稱所有監測點的放射性物質氚濃度均符合標準。



中國外交部發言人汪文斌今日（25日）回應稱，中方已經多次表明，日本政府無視國際社會的強烈反對，罔顧本國和他國人民的健康權、發展權、環境權，強行啟動福島核污染水排海，公然將核污染風險轉嫁給全世界，這是極其自私自利，極其不負責任的行為。



汪文斌強調，「我們敦促日方不要一意孤行，切實以負責任的方式處置核污染水」。

東電職員首次於海水管道採樣：

根據東電所指，對24日採樣的ALPS稀釋處理水展開氚濃度測量，結果顯示數值低於每升1,500貝克勒爾。

東電24日曾表示，首批排放的核廢水放射性物質活度為最大每升水63貝克勒爾，遠低於每升水1500貝克勒爾的排放標準。

東電25日較早前也公布排海啟動作業影片，可見操作人員用鎖匙啟動廢水輸送及淨化裝置，以及廢水流入儲水池的畫面。

汪文斌今日又表示，日本一意孤行，強推核污染水排海，公然向全世界轉嫁核污染的風險，這是極其自私，極其不負責任的行為。日方應當立即糾正向全世界轉嫁核污染風險的自私自利行為，不要讓福島之水成為日本之恥。

汪文斌又表示，針對日方極端自私和不負責任的錯誤行徑，中國和其他利益攸關方有權利、有責任，採取正當、合理、必要的防範措施，維護海洋環境安全，維護食品安全和人民群眾的身體健康。

福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施