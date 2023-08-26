習近平談新疆工作：維護社會穩定擺首位　深入推進伊斯蘭教中國化

據新華社報道，周六（26日），中共總書記、國家主席習近平在烏魯木齊，聽取新疆維吾爾自治區黨委和政府、新疆生產建設兵團工作匯報時強調，牢牢把握新疆在國家全局中的戰略定位，在中國式現代化進程中更好建設團結和諧、繁榮富裕、文明進步、安居樂業、生態良好的美麗新疆。



習近平聽取新疆維吾爾自治區黨委和政府、新疆生產建設兵團工作匯報。（新華社）

習近平指出，新疆工作在黨和國家工作全局中具有特殊重要的地位，事關強國建設、民族復興大局。黨中央關於新疆各項工作的要求是十分明確的，關鍵要領會到位、落實到位。既要抓實當下，解決好當前發展穩定面臨的突出問題，又要有長遠謀劃，紮實推進事關長治久安的根本性、基礎性、長遠性工作，積極解決各種深層次矛盾和問題。

習近平強調，要始終把維護社會穩定擺在首位，加強抓穩定和促發展兩方面工作的統籌結合，以穩定確保發展，以發展促進穩定。要著眼長治久安，高舉法治旗幟，用好法律武器，提升法治化水平，築牢穩定的法治基礎。要完善防範化解重大風險隱患機制，把開展反恐反分裂鬥爭與推動維穩工作法治化常態化結合起來，堅持標本兼治、綜合施策，加強源頭治理。要深入推進伊斯蘭教中國化，有效治理各種非法宗教活動。要增強憂患意識，居安思危，抓細抓實各項工作，鞏固來之不易的社會穩定局面。

習近平指出，鑄牢中華民族共同體意識是新時代黨的民族工作的主線，也是民族地區各項工作的主線。要把鑄牢中華民族共同體意識工作抓實。無論是出台法律法規還是政策措施，都要把是否有利於強化中華民族的共同性、增強中華民族共同體意識作為首要考慮。要堅定推行國家通用語言文字教育，逐步提高群眾使用國家通用語言文字的意識和能力。要加強文物和文化遺產保護利用，引導幹部群眾樹立正確的國家觀、民族觀、歷史觀、宗教觀。要加強對青少年的現代文明教育、科普教育，引導他們積極融入現代文明生活。要積極推進以人為核心的新型城鎮化，提高人口和產業聚集度，加快建設互嵌式社會結構和社區環境，促進各族群眾交往交流交融。

習近平去年7月在新疆烏魯木齊考察調研。（新華社）

習近平強調，構建新發展格局、推動高質量發展、推進中國式現代化，新疆面臨新機遇，要有新作為。實現新疆社會穩定和高質量發展，最艱鉅的任務在農村。要做好對口支援工作，加強新疆與內地產業合作、人員往來，鼓勵和引導新疆群眾到內地就業，鼓勵和支持內地人口到新疆創業、居住。要發揮新疆獨特的區位優勢，積極服務和融入新發展格局，從實際出發抓好對外開放工作，加快「一帶一路」核心區建設，使新疆成為中國向西開放的橋頭堡。

習近平指出，做好新疆工作，要堅持工作力量下沉，黨員、幹部要深入基層、深入群眾，組織體系和工作力量要直達基層，充實基層一線力量。建強基層黨組織，實現基層黨組織全覆蓋，解決一些基層黨組織軟弱渙散問題。優化向重點鄉村選派第一書記和工作隊制度，把駐村工作隊派下去，把當地干部培養起來。堅持和發展新時代「楓橋經驗」，把準群眾訴求，及時解決基層群眾的困難和矛盾。

習近平指，要加大新疆旅遊開放力度，鼓勵國內外遊客到新疆旅遊。（新華社）

習近平強調，要加強正面宣傳，展現新疆開放自信的新面貌新氣象，多渠道多形式講好新時代新疆故事，有針對性地批駁各種不實輿論、負面輿論、有害言論。要加大新疆旅遊開放力度，鼓勵國內外遊客到新疆旅遊。

習近平指出，要落實黨中央確定的政策舉措，堅持兵地一盤棋，在反恐維穩、經濟發展、生態保護、民族團結、幹部人才等方面加大融合力度，加快推進兵地融合發展。

習近平強調，做好新疆工作，關鍵是要堅持黨的全面領導，切實加強黨的建設。要堅決維護黨中央權威和集中統一領導，堅決貫徹黨中央決策部署。認真總結第一批主題教育的成功經驗，高質量推進第二批主題教育，結合新疆實際加強幹部隊伍理論學習和政策培訓，提高各級領導幹部調查研究、把握政策、推進工作、聯繫群眾的能力。