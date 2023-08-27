外交部駐港公署：警方正當執法不容置喙　港區國安法權威不容挑戰

警方國安處懸紅通緝8名海外港人，並先後帶走他們的多名親屬調查。

8月25日，美國國務院發表聲明強烈譴責，稱香港執法部門持續騷擾海外香港民主人士的家屬。

8月27日，外交部駐港公署發言人強烈譴責和堅決反對美國國務院發表聲明，妄議香港警方為維護國家安全依法採取必要執法行動，是粗暴干預香港事務和中國內政。



發言人表示，香港國安法實施以來，香港居民依法享有的各項權利和自由在更加安全的環境下得到充分保障，但任何權利自由都不能突破國家安全底線。沒有任何國家會對危害國家安全的行為坐視不理，執法必嚴、除惡務盡是各國維護國家安全的通行做法。反中亂港分子涉嫌煽動分裂國家、勾結外國或境外勢力危害國家安全，警方對其關聯人員採取必要的偵查和執法行動，依法依規、合情合理，無可指摘，不容置喙。

發言人指出，美方自身國家安全立法密不透風，動輒對他國濫施「長臂管轄」和非法單邊制裁，通過各種卑劣手段打壓異己。美方信口雌黃，對特區正當執法橫加指責，為反中亂港分子鳴冤叫屈，其所作所為，是對特區法治赤裸裸的踐踏和褻瀆，是頑固的意識形態偏見作祟，是「亂港禍華」險惡用心的慾蓋彌彰。

發言人強調，香港各界捍衛法治秩序、維護特區繁榮穩定的共同意志堅定不移，中國政府和人民維護國家主權、安全和發展利益的決心堅定不移。

發言人敦促美方摒棄偽善「雙標」，立即停止拙劣無恥的政治表演，立刻收回干預香港事務和中國內政的「黑手」。