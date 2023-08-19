律政司邀請3名內地專家學者講解國安　逾400名政府律師出席

《香港國安法》實施逾3年，律政司昨日（18日）舉辦政府律師國家安全教育計劃的第一次活動，邀請3位內地專家學者，與400多位政府律師分享國家安全與《香港國安法》議題，以充實對相關領域的認識。



3位專家分別為北京師範大學法學院教授黃風；香港國安法起草專家、國際關係學院副院長畢雁英；曾參與《香港國安法》立法研究工作的中國政法大學訴訟法學研究院院長熊秋紅。



林定國指要充實律政司對國安領域的認識（林定國Facebook）

要對國安法律有紮實的認識

律政司司長林定國在社交平台指，確保《香港國安法》準確實施，律政司責無旁貸，表示部門同事均有機會接觸國安事務，要對國安保持高度敏感度、對國安法律有紮實的認識。他表示，會定期舉辦活動，增進律政司對國安法律重點會最新發展的理解。

認識相關內地法律原則有利準確把握國安法

他指全國人大常委會明確表示，《香港國安法》與國家有關法律、香港特區本地法律有銜接、兼容和互補的關係。他稱《香港國安法》是列入基本法附件三的全國性法律，解釋權屬於全國人大常委會；同時，在「一國兩制」下，香港實行普通法制度，特區法院在案例中指出，在合適的情況下，相關的内地法律在原則上可在理解《香港國安法》條文時作為依據。因此，他認為律政司同事認識相關的内地法律原則，對準確把握《香港國安法》是相當重要的。

他期望透過更多的深化交流，加強同事們對國安法的認知，培養國家安全意識，以助力國家及推進香港長遠而穩定的發展。