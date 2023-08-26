特區譴責美國國務院試圖妖魔化國安處行動　促停止干預香港事務

港府今日（26日）發聲明，強烈反對和譴責美國國務院試圖「妖魔化」警務處國家安全處的行動。發言人促請美國認清事實，立刻停止對《香港國安法》及本港落實情況肆意誹謗抹黑，並立刻停止干預中國內政和香港事務。



發言人又稱，特區政府會繼續無畏無懼，堅定不移全面準確實施《香港國安法》，依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，令香港可以穩步邁向由治及興。



政府發聲明斥美國國務院試圖「妖魔化」警務處國家安全處。（資料圖片）

特區發言人：國安處依法通緝潛逃海外的人

特區政府發言人強調，危害國家安全是嚴重的罪行，沒有國家會對危害國家安全的行為和活動袖手旁觀，稱本港執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人士或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。

發言人指，無論有關國家如何嘗試以各種形式、手段和藉口為潛逃的人開脫，都無法改變涉案人士竄逃外地後，涉嫌繼續實施《香港國安法》下的罪行，嚴重危害國家安全的事實。國安處依法通緝潛逃海外並涉嫌干犯《香港國安法》罪行的人，以及後續的進一步偵查及執法行動，完全合情、合理、合法，更是必須。

特區稱美國國務院應立刻停止對《香港國安法》。（政府新聞處）

特區政府發言人指出香港居民享有受到《基本法》、《香港人權法案條例》及其他相關法律保障的權利和自由。《香港國安法》亦清楚訂明，政府維護國家安全應當尊重和保障人權。任何維護國家安全的執法行動，不會影響香港居民依法享有有關的權利和自由。