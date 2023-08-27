福島核廢水｜核輻射檢測儀遭內地民眾瘋搶？專家：日常作用不大

自日本啟動核廢水排海以來，內地不少線上平台的核輻射檢測儀銷量大漲，一周增速232%。對此，專家表示，放射性測量光有儀器做檢測是遠遠不夠的，同時呼籲民眾，在保持關注的同時，不必過度驚慌。



據《央視新聞》報道，自日本啟動核廢水排海以來，核輻射檢測儀在線上平台銷售變得火爆。在某線上銷售平台頁面，搜索「核輻射檢測儀」，詞條中的數據顯示，該產品「本周增速232%」，熱度685.9w。

日本核廢水排放帶動中國內地「核輻射檢測儀」銷量迅速增長。（央視新聞）

而據產品界面顯示，此類「核輻射檢測儀」可以測含X射線、貝塔射線的輻射，可測日本食品、化妝品、海鮮、礦石、大理石等。同時，一些店鋪商家客服表示沒有現貨，一些商鋪表示近期訂單量較大，發貨較慢。

在內地不少社媒平台，核輻射檢測儀亦引發討論。在不少平台均能搜到民眾關於討論購買的經驗心得分享，在某大眾購物平台中，銷量最高的檢測儀產品已突破1萬＋。還有網民在分享平台根據核輻射檢測儀的外形、續航、功能、數據精準度等做出推薦。

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不過，亦有不少網民認為「核輻射檢測儀」是智商稅，即使能測出數據，意義也不大：

「這就是妥妥的智商稅」



「誰愛買誰買，如果你吃的東西都需要自己檢測了，這日子還用過嗎？你防得住嗎？」



「傻子太多，騙子不夠用了」



「說得檢測出來能避免一樣」



「買輻射檢測儀有什麼用，有輻射你檢測了也消除不了呀，就徒增煩惱唄，看著那數值」



「以後天氣預報該增加一項核輻射值了」



「核輻射檢測儀」真的有用嗎？專家認為，放射性測量光有儀器做檢測是遠遠不夠的，還有樣品的採集、樣品的前處理，以及相應方法的建立。

比如，要檢測一條魚的放射性，首先要去掉非食用部分，其次必須切碎放在蒸發皿加熱讓其碳化，再轉入馬弗爐中進行灰化，灰化後才能進行測量。在測量過程中，樣品中不同物質的檢測方法也不同。沒有專業的知識，用普通儀器是很難發現的。

華南理工大學環境與能源學院教授張永清表示，就日本核污染水排海問題，既要關注，但也不要過於驚慌。