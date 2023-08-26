國民黨立委引｢羅剎海市｣諷核廢水排海　轟蔡政府看台灣人命不值錢

日本周四（8月24日）起將福島核廢水排放入海。據台媒報道，國民黨立委賴士葆批評稱，「周邊地區對日本炮聲隆隆，只有蔡政府異常安靜委婉，把台灣人的命看得如此不值錢。」



國民黨立委賴士葆批評，蔡政府把台灣人的命看得如此不值錢。（資料圖片）

近期備受關注的由刀郎演唱的《羅剎海市》，還被賴士葆引用備來比喻日本核廢水。他說，歌詞有一小段「可是那從來煤蛋兒生來就黑，不管你怎樣洗呀那也是個髒東西。」

賴士葆稱，日本官方不斷洗白說核廢水經過稀釋和處理很安全，核廢水含64種放射性元素，不管怎麼稀釋處理，仍含有放射性同位素「氚」，這個髒東西還是存在。

日本8月24日起將福島核廢水排放入海。(Reuters)

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賴士葆表示，台灣行政院說洋流1到2年到達台灣海域，氚濃度再4年後達到最大值。日本的核廢水排放要達30年，即日起中國海關暫停就口日本水產品，港澳則強化日本10個縣市的水產品禁令。而台灣食藥署目前不打算改變日本食品邊境管制，卻又矛盾地說海洋擴散、廢水排放及食物鏈因素，底棲類可能會被氚廢水影響，所以加強抽驗13種水產品。

賴士葆批評，自從蔡政府開放萊豬及核災食品進口，為了換取經貿利益連民眾的健康都可以犧牲，這是很嗜血的政府，只要選票不顧民眾健康。「過去跟着民進黨高喊：『我是人我反核』的環保人士，反核不反核廢水，跟着蔡政府踐踏民眾的健康更是讓人痛心疾首。」