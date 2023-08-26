核廢水｜政協委員提案將福島更名「輻島」　籲暫停中國旅客赴日

日本星期四（8月24日）排放核廢水，引發中日交鋒升級。曾多次因激進言論引發爭議的全國政協委員周小平公開提案將福島名稱修訂為「輻島」，呼籲暫停中國旅客赴日旅行。



全國政協委員周小平公開提案將福島名稱修訂為「輻島」。（Reuters）

周小平星期五（8月25日）在他的微信公眾號上公布提案內容，稱鑑於日本政府不顧國際社會勸阻「執意破壞人類賴以生存的全球海洋環境資源」，公然排放核廢水的「反人類罪行」，以及可能帶來的災難，他提議中國政府在已有的基礎上追加對日本制裁。

周小平提議，只要日本不徹底停止排放核廢水，就暫停中國旅客赴日團體行和自由行，並從即日起將日本「福島」名稱修訂為日本「輻島」，以此將「日本輻射污染全球的罪行長期公之於眾、徹底釘上歷史的恥辱柱」。

周小平稱，「事關全球生態、事關子孫萬代、事關文明存續，非猛藥不能去重屙，望採納」。

周小平也在文章下方開放投票，結果顯示約73萬網民讚成提案，1700網民不讚成，1200網民認為無所謂。

生於1981年的周小平是中國網絡作家，文章多以表達愛國立場為主。周小平早期使用「水木周平」的筆名在網絡上刊文，2010年前後文章開始在環球時報、新華網等官媒刊載。但周小平也多次因激進的言論爭議不斷。

2013年，周小平在一篇批評網絡大V薛蠻子的文章中寫道：「薛蠻子為凈水器推銷， 詆毀中國水質有毒，造成舟山帶魚養魚場滯銷，當地無數養殖農戶面臨破產。」但實際上帶魚是無法人工養殖的，周小平也因這篇文章被冠上「周帶魚」的外號。

周小平今年3月還在兩會上提案給「台獨分子」設黑名單，稱如果名單內的人不在限期內投誠，在戰時任何人「可免責將之刺殺，並以此邀賞」。他還以賴清德為例，鼓勵台軍「將其擊斃，以做民族英雄」。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

