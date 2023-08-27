福島核廢水｜胡錫進：中國近海水產品與日本受污染情況有根本不同

針對日本排放核廢水入海事件，《環球時報》前總編輯、知名媒體人胡錫進發表相關評論表示，儘管中國沿海同樣會受到核廢水排放影響，但中國近海水產品會受到多大污染、究竟還能不能食用等問題需要經過國家檢測部門反複測量、核准，才能得出準確答案，這一情況與日本沿海水產品現在就已經充滿風險，有著根本的不同。並且，在未來30年內，日本沿海註定是受污染最嚴重的海域，「正所謂害人必先害自己」。



胡錫進表示，在網絡看到一種「槓精」說法，「既然中國政府全面暫停從日本進口水產品，那麼中國沿海生產的水產品篤定同樣不能吃了，因為全世界的海洋是相通的」。

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2021年開海時，遼寧漁民滿載而歸。（視覺中國）

對此，胡錫進分析指，日本沿海與世界其他任何地方都不一樣，注定是受污染最嚴重的海域，正所謂「正所謂害人必先害自己」。核污染水從福島排入太平洋，會首先在日本沿海形成密度最高的污染帶，然後那些核污染水會隨著洋流向全球海洋擴散，擴散的過程中則會逐漸稀釋。雖然那些放射性物質最終哪個海域都躲不過，但是只要福島核污染水持續排放，日本沿海就是污染物濃度最高的地區，日本海產品也因此將是全球風險最高的。

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日本8月24日起將福島第一核電站核污染水排入海洋。（梁祖饒日本福島直擊）

胡錫進表示，中國政府停止進口所有日本水產品是科學的，是對國人安全的負責。中國沿海雖然也逃不掉受日本排污的影響，但是大家看洋流圖就會發現，北太平洋的洋流總體上是順時針方向，也就是說，日本排出的核污染水總體上要先向北流，然後向東，最後從東太平洋繞回到西太平洋之後，才能到達中國近海附近。由於第一島鏈的阻隔，中國近海並不處於北太平洋洋流的主路線上。日本排出的核污染水在濃度比較高的時候，首先到達的不是中國沿海，向中國沿海的滲入過程將更慢，更複雜。

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中國海關總署8月24日宣布，當日起全面暫停進口原產地為日本的水產品。

胡錫進強調，中國近海水產品會受到多大污染，究竟還能不能食用，需要在未來很長一段時間內，經過國家檢測部門反複測量、核准，才能夠得出比較準確的答案，這一情況與日本沿海水產品現在就已經充滿風險，有著根本的不同。認為全球其他地方水產品很快將與日本水產品形成同等危險程度的看法，顯然是不科學的。胡錫進呼籲，勿宣傳相關反科學謬論，希望大眾在討論日本排核廢水的問題上真正做到尊重科學。

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