福島核廢水台灣維持進口日本海鮮　加強檢測這13種水產品

日本政府在今日正式排放核廢水，由於可能有污染水產品的疑慮，目前中國大陸、香港和澳門已宣布暫停進口日本水產品。其中，中國海關總署更宣布，即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品。



台灣食藥署24日表示，目前台灣進口管制措施維持不變，專家也建議加強監測這13種水產品，包括「日本海藻、牡蠣、白甘、青甘、海參、章魚、沙丁魚、秋刀魚、鯖魚、鮭魚、蟹類、北寄貝及海鰻」等。



台灣中央氣象局與原能會也模擬含氚廢水排放後，在週遭海域的擴散情況，結果顯示，台灣附近的海域會分別在福島排放後的1至2年，以及第4年，將出現2次較明顯的氚濃度，但比背景平均值還低，對台灣海域影響幾乎可以忽略。

，據中央氣象局與原能會模擬，廢水將在排放後的1至2年，以及第4年，在台灣附近海域出現2次較明顯的氚濃度。（圖／原能會提供）

針對日本水產品的食品安全問題，台灣食藥署副署長林金富指出，日本水產品輸入是由食藥署主政，2022年已經檢驗鯖魚、秋刀魚、牡蠣、扇貝、海鰻等25件，剩下的會在日本排放後進行檢測，但如果是遠洋漁船到海域捕撈漁獲，是由漁業署主政。

有關日本水產品監測方式，林金富說，之前已訂定4年期計畫，2022年檢驗方法確定時，已經到最後一季，所以只有檢驗25件，今(2023)年預計要檢驗100件，明年也編列預算檢驗100件，如果檢測結果有異常，就會再把件數往上調，結果都會跟專家討論後，再做作法的變動。

台灣訂定4年期計畫檢測日本水產品。（台灣食藥署網站）

另外，中國大陸今日也宣布暫停進口日本水產品，外界也關心台灣是否會跟進？林金富則直言，目前邊境管制措施維持不變，還是要用科學數字來討論，現在並沒有看到有食品風險的變化，會持續監測，有變動或新的結果，都會即時對外公開。

福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施